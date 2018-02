Colau se somete mañana de nuevo a moción de confianza para aprobar presupuestos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se someterá mañana de nuevo a una moción de confianza para poder aprobar los presupuestos de 2018, ante la negativa de los grupos de la oposición a aprobarlos y pese al compromiso de ERC y PDeCAT de garantizar la gobernabilidad si BComú rompía su pacto con el PSC.

Los presidentes de los grupos municipales de PDeCAT, Xavier Trias, y de ERC, Alfred Bosch, han criticado hoy a la alcaldesa, en víspera del pleno de moción de confianza, su incapacidad de llegar a acuerdos con ningún grupo y han augurado que mañana se visualizará la soledad del gobierno en minoría de Colau.

Trias ha anunciado hoy que mañana votará en contra de la cuestión de confianza a la que se someterá Colau porque "hace tiempo que no tenemos confianza en ella", y ha criticado que "el activismo y el populismo pueden servir para llegar a la alcaldía, pero no sirven para gobernar la ciudad con coherencia".

Ha augurado que mañana el pleno de la moción de confianza evidenciará "la soledad más absoluta de la alcaldesa, que no recibirá el apoyo de nadie".

"La ciudad tiene una alcaldesa que no hace las cosas bien y que es incapaz de llegar a acuerdos", ha criticado Trias, que ha reconocido que tiene un "buen clima de diálogo" con el teniente de alcalde Gerardo Pisarello, pero ha criticado que "llega a acuerdos con unos, y se olvida de negociar con otros; hay una grave incapacidad de gestión. Hicimos un esfuerzo, pero ellos no hicieron el resto del trabajo. Cuando tienes 11 concejales debes buscar acuerdos y no despreciar a nadie".

Por su parte, el presidente del grupo municipal de ERC, Alfred Bosch, ha escrito una carta pública en la que critica que el gobierno de Colau "predica grandes sermones pero no soluciona los problemas de la gente. Un equipo que basa su acción de gobierno en dogmas pero que se ha visto incapaz de gestionar la ciudad" y pone como ejemplos el proyecto de funeraria pública, el tranvía por la Diagonal o la remunicipalización del agua.

"Por más que se enarbolan grandes banderas, con apriorismos ideológicos es extremadamente difícil hacer que la ciudad funcione" critica Bosch, contrario al proyecto de funeraria pública, aunque partidario de hacer ya entierros a 1.800 euros como ha proyectado el consistorio.

"Durante la negociación de los presupuestos forzamos que se aparque la obsesión por la funeraria pública y se pusiera el acento en ofrecer funerales a 1.800 euros a partir de junio. Esto era lo realmente urgente: evitar que despedir a un ser querido cueste más de 4.000 o 5.000 euros. Y evitarlo con efectos inmediatos, no con un proyecto que, con suerte, se implantaría a partir del 2020", ha argumentado Bosch.