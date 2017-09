Collboni dice que el Govern ha incluido locales unilateralmente y que respetarán el informe jurídico

El segundo teniente de alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha asegurado este jueves que ha sido una "decisión unilateral de la Generalitat hacer pública una lista" de locales para votar el 1 de octubre entre los que figuran centros cívicos municipales, y ha garantizado que cumplirán con el informe del secretario, que advirtió de las consecuencias de ceder locales del Ayuntamiento.

Ha asegurado en una entrevista de Betevé recogida por Europa Press que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación oficial y que él desconocía que la lista incluyera estos locales, y que ha consultado a los "máximos responsables técnicos del Ayuntamiento" y le han afirmado que el consistorio no dispone de ninguna lista de locales.

Preguntado por qué haría si se abrieran centros municipales, ha dicho: "Yo no tengo que hacer nada. Lo que tenemos que trasmitir es la instrucción que ha dado el secretario a todos nuestros funcionarios públicos, y a partir de aquí esperamos que nadie haga nada que sitúe la institución fuera de lo que es el criterio que ha marcado el secretario".

"Estamos donde estábamos: decimos que queremos, y es lo que haremos, proteger a la institución y a los trabajadores municipales, y lo haremos siguiendo los criterios del secretario municipal", ha insistido, y ha asegurado que esta es una postura que comparten los dos socios del Gobierno municipal: PSC y BComú, liderada por la alcaldesa, Ada Colau.

Collboni ha insistido sobre la cesión de locales municipales: "No lo podemos hacer, porque nuestro compromiso como Gobierno municipal ha sido siempre proteger la institución y los funcionarios, y pedimos un dictamen al secretario y decía de forma muy clara que no lo podemos hacer".

Ha reiterado que el acuerdo que Colau anunció que había alcanzado con el presidente del Govern, Carles Puigdemont, no ha pasado por los órganos de Gobierno municipales y que no hay ningún papel firmado: "Si este acuerdo ha existido de palabra ha sido un acuerdo político, no tiene nada que ver con la institución".

Ha dicho que el 1 de octubre habrá una movilización y que lo que hace falta es diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central, y "no entrar en la dinámica" de los locales, porque es algo anecdótico y que estaría fuera de la ley, como ha recordado que estableció el informe del secretario.

"PUEDEN ESTAR TRANQUILOS"

"Nuestros trabajadores municipales pueden estar tranquilos: el Gobierno municipal velará por su seguridad jurídica", ha garantizado el dirigente socialista, quien ha recordado que el proceso soberanista queda al margen del acuerdo de gobierno con BComú, sino que es un pacto para impulsar políticas de izquierdas centradas en la ciudad.

Preguntado por las detenciones y la entrada en consellerias de este miércoles, ha dicho: "No me gusta ver cómo las instituciones catalanas son vulneradas, ni lo que pasó en el Parlament ni ver a los cuerpos seguridad entrar en dependencias de la Generalitat", y ha insistido en la necesidad de que la Generalitat y el Gobierno central dialoguen.