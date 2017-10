Comienza el pleno con quejas de Cs y PP por gritos independentistas de invitados

El pleno del Parlament se ha iniciado poco antes de las 13.30 horas, entre quejas de Ciudadanos (Cs) y el PPC por sentirse "coaccionados" debido a la presencia de "invitados" que han proferido "sonoros" gritos de "independencia".

Nada más dar por iniciada la sesión la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el portavoz parlamentario de Cs, Carlos Carrizosa, ha pedido la palabra para denunciar los "sonoros" gritos en favor de la independencia proferidos por los más de 200 alcaldes soberanistas congregados en el auditorio del Parlament -una planta por debajo del hemiciclo- antes de iniciarse el pleno.

Carrizosa, que incluso ha presentado un escrito a la Mesa de la cámara catalana para pedir que se garantice que los diputados no soberanistas no se sientan "coaccionados", ha exigido que los invitados de los grupos independentistas "se atengan a las normas de convivencia mínimas" y no conviertan el Parlament en la "sede de ERC, la ANC o JxSí".

Incluso ha sugerido expulsar de la tribuna de invitados a quienes durante el pleno expresen en voz alta su posicionamiento, a lo que Forcadell ha contestado: "No tengo ninguna duda de que el público se comportará perfectamente".

También el portavoz parlamentario del PPC, Alejandro Fernández, ha denunciado el "sectarismo" de la mayoría independentista y ha protestado por los gritos de "independencia" de los alcaldes desde el auditorio del Parlament mientras en la planta de arriba estaba reunida la Junta de Portavoces.