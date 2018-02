Comisario de Presupuesto de la UE prevé un recorte menor del 10% en la política de cohesión

El comisario europeo de Presupuestos, Guenther Oettinger, ha afirmado este lunes en Madrid que su intención es que en los próximos presupuestos europeos (2021-2027) la política de cohesión se recorte menos de un 10 por ciento respecto del marco actual. "Hablamos de recortes muy moderados", ha dicho.

En una comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE, Oettinger ha detallado que su intención es que las regiones europeas desarrolladas puedan seguir solicitando fondos de cohesión, convencido de que tiene que haber regiones que actúen como "locomotoras" para incrementar la competitividad europea y que puedan "competir con Sillicon Valley o con Shanghai".

Sin embargo, ha advertido a los diputados y senadores españoles de que los recortes "serán inevitables", tanto en la política de cohesión como en la Política Agrícola Común (PAC), de entrada por la salida británica de la UE. "Cuando un tío rico se muere en Navidad hay menos regalos", ha ilustrado.

A todo ellos se suma el que la UE tiene nuevas prioridades, como la política europea de defensa y la gestión de las fronteras externas, una prioridad para la cual los países del sur --entre ellos España-- reclaman cofinanciación europea.

Durante la comparecencia, la portavoz 'popular', Concepción de Santa Ana, pero también Jokin Bildarratz (PNV) e Isidro Martínez Oblanca (Foro) han pedido que a la hora de recibir fondos europeos se tengan en cuenta criterios como el desempleo juvenil, la despoblación, la desertificación y el cambio climático.

El comisario les ha respondido que transmitirá sus peticiones, pero les ha recordado que en Bruselas aún hay fondos para el desempleo juvenil que aún no han sido solicitados. "Podrían ustedes activarse", les ha dicho Oettinger, recordando que "España no está entre los primeros puestos" en este ámbito --"como el Real Madrid", ha añadido-- y que es "una lástima" que no obtengan "todos los medios y recursos" que la UE pone a disposición para la formación de jóvenes.

LIMITAR LOS FONDOS AL 1,5% DEL PIB DE CADA PAÍS

La portavoz 'popular' también ha apostado por "optimizar" los fondos de cohesión y para ello se ha mostrado a favor de limitar al 1,5 por ciento del PIB nacional el límite de ayudas que puede recibir un país.

Tanto el PSOE, por boca de Pedro Saura, como Alberto Montero, de Unidos Podemos, han estado a favor de aumentar el presupuesto europeo pero para hacer "políticas contracíclicas". El PSOE quiere que el 50 por ciento de ese presupuesto sean recursos propios (frente al 20 por ciento actual) y propone estudiar fórmulas como la fiscalidad medio ambiental o una tasa a las transacciones financieras.

Saura también ha pedido que las aportaciones al Presupuesto europeo no computen para el déficit público pero Oettinger no contempla esa posibilidad.

De su lado, el portavoz de Ciudadanos, Francisco de la Torre, también ha apostado por avanzar en la política de ingresos, en particular por la vía de aumentar la fiscalidad efectiva de las multinacionales y mejorar el régimen del IVA para combatir el fraude, además de hacer más eficiente el gasto. Podemos ha pedido una armonización fiscal en el seno de la UE, y no la actual competencia fiscal entre países para atraer inversiones.

HAY PAÍSES QUE QUIEREN GASTAR MENOS

El comisario ha respondido que las decisiones de política fiscal europea requieren unanimidad. En la misma línea, aunque se ha mostrado comprensivo con las preocupaciones españolas, ha recordado que hay Estados miembros que quieren aprovechar para gastar menos y también tienen que aprobar el presupuesto.

"Les puedo hablar de lo que ustedes quieren, que no se recorte la política agrícola ni la de cohesión, pero al final tendremos que llegar a un acuerdo, ser flexibles y a pesar de todo seguir siendo amigos", ha resumido.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete mantuvieron el pasado viernes un primer debate sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 con el fin de llegar a un acuerdo antes de las elecciones europeas de mayo de 2019.