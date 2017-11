Comisionado de ONU rinde tributo a jesuitas asesinados en El Salvador en 1989

El alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra'ad Al Hussein, rindió tributo hoy, al cierre de su visita a El Salvador, a los seis sacerdotes jesuitas masacrados por el Ejército el 16 de noviembre de 1989.

"Me he sentido conmovido por la historia de los jesuitas en El Salvador y la búsqueda de la verdad, la justicia, reparación y no repetición" de este tipo de crímenes de guerra, dijo en la capilla donde descansan los restos de los cinco religiosos españoles y un salvadoreño.

Zeid llegó al país centroamericano pasado el mediodía de este miércoles invitado por el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén para recibir un informe sobre la situación de los derechos humanos y reunirse con organizaciones sociales, que denunciaron atropellos estatales en el marco de una ofensiva contra las pandillas.

El alto comisionado de Derechos Humanos, primero que visita este país, tuvo un recorrido privado por el "Jardín de Rosas", el sitió donde un comando elite del Ejército ejecutó a los religiosos y dos de sus colaboradoras la noche del 16 de noviembre de 1989.

Posteriormente, conversó con el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Andreu Oliva, y el director de la oficina de derechos humanos de esa institución y uno de los principales promotores de la causa penal contra los mandos del Ejército involucrados en la masacre, José María Tojeira.

En la capilla, Zeid presentó una ofrenda de flores a los llamados "mártires de la UCA", entre los que se encuentra Ignacio Ellacuría, jesuita vasco e ideólogo de la Teología de la Liberación, y dirigió unas palabras a los asistentes.

Por su parte, Oliva aseguró que la visita del alto comisionado a la tumba de los jesuitas no solo fue un tributo para sus colegas, sino para los 75.000 asesinados y 8.000 desaparecidos que dejó la guerra civil en El Salvador (1980-1992).

Su visita "nos alienta en nuestro camino de trabajo por la defensa y la promoción de los derechos humanos en nuestro país" porque "a 25 años de los acuerdos de paz, el pueblo salvadoreño sigue esperando justicia", acotó el religioso de origen español.

La noche del 16 de noviembre de 1989 un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López. También a una ayudante identificada como Elba y su hija Celina Ramos.

Por esta masacre solo guarda prisión el coronel Guillermo Alfredo Benavides, uno de los dos condenados a purgar 30 años de cárcel en un juicio en 1992, pena que la UCA ha pedido sea conmutada.