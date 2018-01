Un alto cargo de Compromís critica que Puig premie a Societat Civil Catalana

El secretario autonómico de Empleo del Gobierno valenciano y dirigente de Compromís, Enric Nomdedéu, ha criticado hoy que el president de la Generalitat, Ximo Puig, entregue el próximo lunes el premio anual de la Fundación Broseta a Societat Civil Catalana.

En un comentario en Twitter, Nomdedéu -miembro del partido con el que el PSPV de Puig conforma el Consell, con el apoyo parlamentario de Podemos- ha opinado: "Una fundación privada (de la que todavía forman parte algunas administraciones públicas) puede premiar a quien crea oportuno. Por muy inoportuno que me pueda parecer".

Nomdedéu añade en ese comentario: "Pero no en el Palau -de la Generalitat- y no con el president entregando los premios. Creo que es un error no forzado".

La asociación cívica Societat Civil Catalana es abiertamente contraria al proceso independentista y en los últimos meses ha organizado movilizaciones multitudinarias en este sentido.

El tuit de Nomdedéu ha sido objeto de numerosas respuestas, entre ellas una del diputado nacional de Ciudadanos por Valencia Toni Cantó, quien ha publicado: "Compromís, molesto por el merecido premio de @Societatcc en Valencia. Ellos son más de premiar y subvencionar a entidades secesionistas".