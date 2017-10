Compromís dice que el Rey se convirtió en "portavoz" del Gobierno y dejó mensaje de "mano dura"

De esta forma se han expresado los representantes de Compromís en una rueda de prensa este miércoles en Castellón en la que han presentado la campaña de #Tractejust, en la que han intervenido la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó; el senador Carles Mulet; y la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mònica Àlvaro.

Así, el senador de Compromís Carles Mulet ha señalado que el Rey "acabó convirtiéndose en un portavoz del Gobierno y el mensaje que dejó entre líneas es: mano dura y aplicar el 155". "No me esperaba un papel diferente al que tuvo, aunque sí que fuera un poco más sensible con lo que ha pasado, que instara al diálogo y tuviera más empatía con los que no pensamos como el Gobierno, lo que demuestra que es un fin del ciclo político y todos están intentando guardar su silla, y el rey el primero", ha añadido.

El senador considera que Felipe VI actuó como "portavoz del PP" y cree que una figura como él "debería de haber tenido un poco de altura de miras". "Lo que está pasando en el Estado español tiene que cambiar de alguna manera y él también tiene que asumir ese papel", ha dicho.

ESTRUCTURA UNITARIA DEL ESTADO

Por su parte, la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha subrayado que el problema principal es que el Estado español, de facto, es un estado plurinacional, "pero el Gobierno y la estructura del Estado es unitaria". "Es verdad que el estado de las autonomías no es tan centralista como el estado francés, pero es una falacia cuando algunos políticos españoles dicen que el estado español es federal, pues no es verdad, y esto hay que tenerlo claro para comprender lo que está pasando".

Micó considera que el Rey hizo este martes su discurso "pensando en esa estructura nacional legal, pero no emocional, sentimental o real". "Cuando tenemos representantes institucionales que niegan esa realidad plurinacional nos estamos engañando nosotros mismos", ha dicho.

La representante de Compromís ha destacado que el Rey dejó fuera "a una buena parte de la población española y, queramos o no, en el estado español vive muchísima gente, alguna se siente más española que otra, pero si el Rey quiere ser el rey de todos o quiere tener esa promoción para ser una persona que todo el mundo la reconozca, debe representar a todo el mundo".

"En Compromís echamos a falta una mención a la violencia que hubo este fin de semana en Cataluña, es decir a esas personas que sufrieron, fueran de paisano o fuerzas y cuerpos de seguridad", ha apuntado.

Micó también ha criticado que el Rey "no diera ni una mínima responsabilidad de lo que está pasando al Gobierno central, pues aquí no hay buenos o malos, sino personas responsables y la responsabilidad recae sobre aquellas personas que gobiernan un estado y que no son capaces de dialogar durante más de diez años".

"HA REVENTADO"

Al respecto, ha recordado que esto comenzó cuando el Tribunal Constitucional quitó algunos de los artículos del Estatuto de Autonomía que pactó Cataluña con el Gobierno central en 2006, "y ahí comenzó una fractura que once años después ha reventado".

"Si el Rey como jefe del Estado deja a más de la mitad de la población del estado español en su discurso, es muy difícil que ayude a solucionar el problema, y parece que con su discurso ayudó a que el problema se agravara", ha apuntado Micó, quien cree que "es muy triste que una persona que debería tener un papel de mediador acabe teniendo un papel tan partidista".

Finalmente, Àlvaro ha asegurado que a Compromís no le ha sorprendido la intervención del Rey, que, en su opinión, mostró "una falta de sensibilidad total hacia las personas represaliadas, que hoy están todavía más ofendidas que ayer", y ha indicado que, para ella, "lo más importante que pasaba ayer a los nueve de la noche en Madrid es que había valencianos que estaban reivindicando el Corredor Mediterráneo".