Compromís advierte de que el pacto en Alicante "no es un cheque en blanco" a Echávarri y Podem quiere que dimita

El grupo parlamentario de Compromís en las Corts Valencianes ha remarcado este miércoles que el principio de acuerdo alcanzado con el PSPV en Alicante para "avanzar en el proceso de refundación del pacto de gobierno" del consistorio "no es un cheque en blanco" para el alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, sino que es un acuerdo en el que se marcan plazos y hay unas condiciones.

Podemos, por su parte, cree que se debe cesar al primer edil y "buscar soluciones que respondan a una lógica municipal con los actores municipales y no mediante una negociación autonómica".

Así lo han indicado los portavoces de ambas formaciones a los medios de comunicación en los pasillos de las Corts, en donde el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha explicado que en la reunión entre ambas formaciones en Alicante ha habido un acuerdo para intentar reformar el pacto de gobierno y que sea "útil", pero ha puntualizado que lo que se consiguió es "unos compromisos" de analizar la situación y tomar decisiones.

En concreto, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha remarcado que esta decisión "no es un cheque en blanco para Echávarri", porque se marca unas plazos y unas condiciones que se tienen que cumplir para que siga como alcalde". "Y si esas condiciones no se dan se ha comprometido a que dimitirá", ha subrayado para insistir en que si siguen adelante los procesos judiciales el alcalde dimitirá del cargo.

Insistido por las acusaciones del tercer socio del actual equipo de gobierno, Guanyar Alacant, que tildó de "desprecio intolerable" su exclusión de esta reunión, Ferri ha comentado que la formación se "autoexcluyó".

CESE ECHÁVARRI

Desde Podem, su síndic, Antonio Estañ, ha recordado que su grupo ha pedido la dimisión de Echávarri por su situación judicial que ha considerado que es "el culmen de una serie de incumplimientos que ponen en riesgo no solo el cambio en Alicante, sino lo que eso supone toda Comunitat Valenciana".

"Seguimos insistiendo en que no queda otra que Echávarri dimita o sea cesado y nos decepciona que Compromís haya dado un paso atrás y no entendemos como una prioridad como es la ciudad de Alicante se ponga en riesgo y se traduzca en buscar una solución con una lógica autonómica usando las ciudades como monea de cambio", ha criticado.

A su juicio, una solución para Alicante "debe venir por el cese Echávarri y buscar soluciones que respondan a una lógica municipal con los actores municipales y no mediante una negociación autonómica", ha zanjado.

Desde el PSPV, José Muñoz ha explicado que lo que ha habido es una primera reunión en la que se ha negociado condiciones del pacto porque "ha habido situaciones que no han funcionado bien". "Lo que ha habido es un acuerdo entre Compromís y PSPV de carácter municipal para intentar reformar ese pacto para que sea útil para la ciudad de Alicante", ha remarcado.

Ha recordado que se está a la espera de novedades judiciales y procesales que ocurran con el alcalde de Alicante y, por tanto, "conforme se desarrolle el proceso iremos viendo las decisiones que se adoptan", ha manifestado para apuntar que no pueden "correr más que la propia justicia" y tienen que ser "prudentes" porque "está en juego la alcaldía de Alicante".

Muñoz ha explicado que, por el momento, no hay nada firmado sino que lo que hay encima de la mesa son propuestas y "un compromiso de analizar la situación de la alcaldía en caso de que se desarrolle judicialmente el proceso". "Si vemos que eso va hacia adelante tomaremos decisiones, pero a día de hoy, como no hay auto de procesamiento, no hay ninguna decisión tomada", ha incidido.

Respecto a las críticas de Guanyar, Muñoz ha señalado que el pacto "está abierto". Ahora se abre la oportunidad para que Guanyar entre dentro de ese pacto y nos dé sus aportaciones para que nos de la estabilidad en Alicante.