En Comú pide que la concesionaria de la AP-6 pague el despliegue público y devuelva el peaje a los afectados

En su escrito, recogido por Europa Press, Félix Alonso explica que el pasado fin de semana "el caos imperó en la autopista AP-6 en la que quedaron atrapados miles de ciudadanos que durante horas tuvieron que permanecer en sus vehículos con escasa, cuando no contradictoria información, con frío y sin alimentos ni agua".

Y como tanto el director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, como el Ministerio de Fomento, han señalado la responsabilidad de Iberpistas, concesionaria participada al 100% por Abertis, el diputado de En Comú pide saber qué medidas se van a adoptar con la empresa.

¿CUÁNTO HA COSTADO TODO ESTO?

Así, primero pregunta el coste que ha supuesto al erario público "la falta de previsión y de dotación de medios de Iberpistas en el colapso de la AP6", incluyendo el envío de la Unidad Militar de Emergencias (UME), los efectivos de la Guardia Civil y sus correspondientes horas extras y dietas.

Y a partir de ahí pide saber si el Gobierno "tiene intención de reclamar el importe de lo que ha tenido que invertir el Estado en resolver el grave problema causado, principalmente aunque seguramente no únicamente, por Iberpistas".

"¿Tiene intención el Gobierno de proponer a Iberpistas que compense de alguna manera a los usuarios de la AP-6, por ejemplo, no reembolsar a los usuarios que se vieron atrapados en la AP-6 devolviéndoles el importe del peaje que tuvieron que abonar durante ese fin de semana?", pregunta también.

QUE NO SE RENUEVE LA CONCESIÓN

El diputado de Unidos Podemos-En Comú pregunta además si el Gobierno piensa multar a Iberpistas por "su manifiesta incompetencia" en la gestión de la AP-6 y qué medidas está estudiando para evitar que se repita "una situación tan lamentable" como la ocurrida el pasado fin de semana.

En la red social Twitter, Alonso ha añadido una de esas posibles medidas de futuro: no renovar la concesión a Iberpistas: "El año pasado coló lo de situación excepcional, ahora NO. Pediremos que no renueve la concesión de la AP-6", ha escrito.