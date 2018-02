Comunes: Cataluña está en vilo por guerras fratricidas entre independentistas

La portavoz de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha denunciado hoy que Cataluña "está en vilo" debido a las "guerras fratricidas" entre partidos independentistas por la investidura, y no vería "descabellado" que ERC propusiese a un candidato a la presidencia de la Generalitat.

En rueda de prensa en el Parlament, Alamany ha manifestado así su preocupación por el hecho de que Cataluña "esté en vilo" y con el "corazón en un puño" debido a las "pugnas" y a las "guerras fratricidas" entre partidos independentistas a raíz de la investidura: "Todos lo sabemos, es lo que está pasando en los despachos", ha dicho.

Por este motivo, la portavoz de los comunes ha pedido a los partidos independentistas, que son los que numéricamente pueden configurar una mayoría de gobierno, "responsabilidad" y "valentía" para desbloquear la situación en la que se encuentra Cataluña -sin presidente de la Generalitat, sin gobierno y con la aplicación del 155- con un candidato que pueda ser investido.

En este contexto, Alamany ha señalado que no vería "descabellado" que ERC pudiese proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat, ya que el número de diputados de la formación republicana junto a los de la CUP superan a los de Junts per Catalunya, lo que a su juicio les otorga "legitimidad" para tomar esta iniciativa.

Sin embargo, ha lamentado que "muchas veces" ERC "esté supeditada a los designios" de Junts per Catalunya, como en su opinión se está produciendo con las negociaciones sobre la investidura.

La portavoz parlamentaria de los comunes no ha querido avanzar si su grupo avalaría a un candidato de ERC, algo que valorarán en su momento en el caso de que se dé esta situación, y ha descartado de nuevo cualquier apoyo a uno de Junts per Catalunya, con los que no comparten el "modelo de país".

Alamany ha defendido de nuevo la necesidad de un gobierno "fuerte" y con un presidente que pueda gobernar, desde Cataluña, para hacer frente a las "embestidas" y a la "ofensiva autoritaria" del Gobierno del PP, algo inviable con "investiduras telemáticas o presidencias simbólicas".