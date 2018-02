Comunes piden dejar de lado simbolismos y formar Govern con "mirada larga"

La portavoz de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha pedido hoy a los partidos independentistas que dejen de lado "investiduras simbólicas" y que formen un Govern "con mirada larga" para que se pueda gobernar "no sólo durante un año o unas horas", sino durante una legislatura entera.

En declaraciones en la sede del partido, Alamany ha afirmado que "los gestos simbólicos en Cataluña han protagonizado durante demasiado tiempo la actualidad política" y que la "reacción" a los mismos siempre ha sido "una ofensiva autoritaria durísima por parte del PP".

"Por lo tanto, sea cual sea el candidato, debe ser un candidato que pueda comenzar una legislatura larga", ha indicado: "Los pasos que se hagan para formar gobierno no deberían estar encaminados a continuar con la excepcionalidad democrática, sino a enfilar la normalidad dentro de toda esta excepcionalidad".

Alamany ha lamentado que ERC -de quien ha dicho que "sigue supeditada a los designios" de Junts per Catalunya (JxCAT)- y CUP no propongan un candidato que no sea de JxCat, pues ha recordado que estas dos fuerzas cuentan con 36 candidatos por los 34 que tiene la formación parlamentaria del president cesado, Carles Puigdemont.

"¿Si tres partidos se presentaron por separado pero solo tenían un candidato, por qué se presentaron por separado y no como una formación política?", se ha preguntado.

Asimismo, ha dicho que "no acaba de entender" qué supondría una posible "doble presidencia", en la que Puigdemont ostentara un cargo simbólico: "No sé si la gente entiende demasiado que pasemos de no tener President a de golpe tener dos".