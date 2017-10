La Comunidad de Madrid facilitará las actas del Canal si el juez lo autoriza

En una entrevista con Onda Madrid, recogida por Europa Press, el también presidente del Canal ha explicado que fue él mismo el que llevó a la Fiscalía un escrito para que se tomaran medidas y se analizara la compra de Emissao en Brasil y que llevó a que se abriera una causa judicial al respecto, en el marco de la Operación Lezo.

"Transparencia máxima y total", ha defendido Garrido, quien ha explicado que cuando los grupos de la oposición pidieron al equipo de Gobierno las actas, lo primero que se contestó es que esta información se había entregado al Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todo pasa a tener carácter reservado.

De hecho, ya en alguna contestación parlamentaria el Gobierno regional ha aludido a un informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid de fecha 23 de mayo, que destaca que en tanto no se decrete la apertura de juicio oral en los procedimientos actualmente abiertos, no procede enviar a la Asamblea informaciones que consten en la fase de instrucción, conforme al carácter reservado de esta fase, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Así, ha explicado que cuando la oposición pidió un informe con la información de las actas, se dirigió un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que emitiera un informe sobre la idoneidad o no de trasladar esta información a la oposición y que este órgano delegó la responsabilidad de decidirlo en el juez que lleva las diligencias.

De este modo, según ha narrado Garrido, a finales de agosto se envió una solicitud al juez para que se pronunciara al respecto y todavía están a la espera de contestación. "Si el juez lo permite, las entregaremos", ha asegurado.

No obstante, sí que ha hecho un llamamiento a los grupos de la oposición en la Asamblea porque, según ha dicho, en estas cuestiones "no se puede actuar con criterios políticos y de interés partidista para intentar hacer daño al Gobierno". De Podemos, ha dicho, no espera nada, pero sí de Ciudadanos y PSOE.

"Vamos a atender al mandato judicial, mientras el juez no responda no voy a dar nada que pueda dejar a los culpables en la calle", ha sentenciado.