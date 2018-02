El Congreso no pedirá más tiempo para el Pacto de Justicia y los grupos asumen que es imposible sin Ciudadanos

Los grupos parlamentarios del Congreso asumen que el Pacto de Estado por la Justicia en el que llevan trabajando casi un año se ha tornado imposible tras la decisión de Ciudadanos de abandonar las negociaciones, algo que ya había hecho Unidos Podemos en noviembre. Por eso, la Comisión de Justicia no tiene previsto pedir más tiempo para seguir dialogando sobre los flecos que quedaban por acordar.

Así lo ha explicado la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, quien ha denunciado la "inflexiblidad" del partido naranja, al que culpa de haber dado al traste con todo el trabajo que los grupos habían hecho hasta ahora.

Los de Albert Rivera han anunciado este miércoles que no asistirán a más reuniones de la subcomisión encargada del pacto porque PP y PSOE se niegan cambiar el sistema vigente para elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según su portavoz, Nacho Prendes, los dos grandes partidos no están dispuestos a renunciar al control que tienen sobre la Justicia y no quieren que sea más independiente.

El Pacto de la Justicia ya perdió a finales de noviembre a Unidos Podemos, que también abandonó la subcomisión al considerar que los dos partidos mayoritarios sólo buscaban cambios cosméticos en esta materia. Tras la marcha del grupo confederal, la subcomisión siguió negociando y cerrando acuerdos, pero ahora, con el desmarque de Ciudadanos, el resto de grupos ya reconoce que es imposible hablar de un Pacto de Estado.

EL MANDATO ACABA EL 28 DE FEBRERO

Así las cosas, en la reunión que han mantenido los miembros de la Mesa y los portavoces de la Comisión de Justicia se ha acordado no pedir más tiempo al Congreso para seguir con las reuniones de la subcomisión. El plazo para que este órgano finalice sus trabajos concluye el próximo 28 de febrero y la idea inicial era solicitar más margen para poder cerrar los acuerdos pendientes y tratar los puntos en los que no había consenso, entre ellos el relativo al CGPJ.

Sin embargo, el abandono de Ciudadanos ha llevado a los grupos a renunciar a reclamar una nueva prórroga y, salvo que Ciudadanos recule, ya no habrá más reuniones de la subcomisión. Eso sí, tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios podrían plantear iniciativas legislativas para aprobar algunas de las 98 medidas que se han logrado consensuar en estos meses.

LA BATALLA DEL CGPJ

La idea del partido naranja es limitar la intervención de los partidos a proponer los ocho juristas del CGPJ que deben ser votados en las Cortes Generales, como establece la Constitución, pero exige que los otros 12 vocales, los jueces y magistrados, sean elegidos por la carrera judicial sin intervención política, un cambio que ni el PSOE ni Unidos Podemos aceptan.

Tras la reunión, la portavoz del PP ha acusado a Ciudadanos de "faltar a la verdad", ha insistido que aún hay margen para seguir negociando y ha explicado que los grupos que siguen en el Pacto han decidido dejar el tema abierto hasta el último momento.

"Pero para hablar tiene que hablar todo el mundo, no irse, y sobre todo no decir cosas que no corresponden", ha remachado, recalcando que los de Rivera tienen "una postura predeterminada" mientras que tanto el PP como el PSOE están abiertos a buscar acuerdos.

La diputada 'popular' ha explicado que PP, PSOE y Ciudadanos comparten que se garantice que todos los jueces y magistrados participen en la elección de los 12 vocales que les corresponde y que el escollo está en si deben o no tener el refrendo de las Cortes. Los 'naranjas' plantean dejar al margen a las Cámaras y el PSOE lo rechaza, mientras que el PP dice estar dispuesto a renunciar a la participación de Congreso y Senado, pero ello exigiría que también se sumaran los socialistas.

PP: CIUDADANOS FALTA A LA VERDAD

Moro ha incidido en que no creen que la elección por las Cortes signifique "politización", pero que si ese método tiene una apariencia --"falsa" a su juicio--, de falta de independencia, están abiertos a buscar un sistema en el que sólo intervengan los jueces.

"Tenemos acuerdo con Ciudadanos en esto pero necesitamos una mayoría cualificada (176 diputados) que no tenemos para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial", ha insistido. En este contexto, ha recalcado que "Ciudadanos tendrá que responder porque su postura inflexible puede dar al traste con todo lo acordado".

De su lado, el portavoz del PSOE, Juan Carlos Campo, ha achacado la postura de Ciudadanos a la "sinrazón" con la que actúan los naranjas en la subcomisión y ha subrayado que su argumento "no es real". "No es un problema de politización porque lo que estamos invocando es una mayoritaria designación por los jueces, de forma directa. ¿Dónde está la politización?", se ha preguntado.