El Congreso debatirá la próxima semana la creación de una comisión que investigue el accidente de Spanair

La Junta de Portavoces ha decidido este martes incluir este punto en el orden día con la abstención del PP, que considera que, una década después, "no tiene mucho sentido" pedir responsabilidades políticas de ese accidente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo ha comentado en rueda de prensa su portavoz, Rafael Hernando, quien ha justificado que su partido no se opone a la creación de esa comisión porque las víctimas consideran que "las cosas no están suficientemente esclarecidas", pero también porque el PP no se va a erigir "en defensor de Magdalena Álvarez", que se ocupaba de la cartera de Fomento en el momento del accidente.

SÓLO PRETENDEN HACER "REVISIONISMO"

En este punto, Hernando ha aprovechado para censurar que algunos grupos parlamentarios estén convirtiendo en "rutina" reclamar la creación de comisiones de investigación en la Cámara Baja con el único objetivo de hacer "revisionismo" de situaciones ya juzgadas.

Cumpliendo con el compromiso que adquirieron con la Asociación de Víctimas del Vuelo JK5022, los de Pablo Iglesias registraron la solicitud con el fin de "depurar responsabilidades" ya que diez años después el Congreso no ha abierto una comisión de investigación para esclarecer las causas del accidente.

Con esta comisión, Unidos Podemos pretende, además, "acabar con los desastrosos defectos del sistema de seguridad aérea español", y evitar así futuras tragedias aéreas como la registrada el 20 de agosto de 2008.