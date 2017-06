El Congreso aconseja precaución a sus usuarios de correo electrónico ante el nuevo ciberataque masivo tipo WannaCry

En el mensaje, al que tuvo acceso Europa Press, "se ruega encarecidamente" a los titulares de direcciones de correo del dominio '@congreso.es' cumplir una serie de precauciones con el fin de evitar daños en los equipos propios o en la red interna de la institución.

En concreto, se recomienda no abrir correos no esperados ni correos sospechosos, no descargar ni abrir documentos adjuntos no esperados y no hacer 'clicks' en direcciones 'urls' desconocidas. Y, en caso de que algún usuario reciba uno de estos mensajes de virus, se exige eliminarlo y comunicarlo al departamento correspondiente del Congreso.

El Congreso envía este advertencia después de que empresas e instituciones de varios países de Europa, principalmente Ucrania, hayan denunciado este mismo martes que han sido víctimas de un ciberataque en el que se habrían utilizado un programa similar al WannaCry. El primer ministro ucraniano, Volodimir Groisman, ha denunciado que se trata de un ataque "sin precedentes".