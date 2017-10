Consejera navarra de Interior no va a dimitir y avisa de que Policía Foral va a dejar de prestar algunos servicios

La consejera de Interior del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha afirmado que no va a dimitir pese al rechazo del Parlamento a la ley foral de Policías y ha advertido de que, con la devolución de este texto al Gobierno, "se va a ver en muy próximas fechas cómo se tienen que abandonar servicios de Policía Foral que se están prestando actualmente".

Después de que este jueves el pleno del Parlamento haya aprobado una enmienda a la totalidad al proyecto del Gobierno, María José Beaumont ha manifestado que tiene "perfectamente claro" que no va a dimitir, "salvo que se dé la pérdida de confianza de quien me propuso, que es EH Bildu, y de quien me designó, que es Uxue Barkos", al tiempo que ha dicho que se ve terminando la legislatura.

La consejera ha lamentado que tras el rechazo a su proyecto va a quedar en vigor la ley de 2015 y "ese es el drama, porque se va a ver en próximas fechas cómo se tienen que abandonar servicios de Policía Foral que se están prestando actualmente". "Lo vamos a hacer público y la ciudadanía va a saber que no se pueden prestar, y va a saber la razón y quiénes tienen la culpa, si es que de culpas se trata", ha apuntado.

Beaumont ha indicado que, aunque "confiaba en que se pusiese encima de la mesa la racionalidad, tengo que constatar que ha ganado la irracionalidad y consecuentemente no puedo sino hacer una valoración obviamente negativa" de la aprobación de la enmienda a la totalidad.

La consejera ha indicado que la devolución del proyecto "no solamente significa una bofetada a la sociedad, sino que también es la pérdida de oportunidad, porque está muy claro que en lo que resta de legislatura no va a haber absolutamente nadie, desde luego yo no voy a ser, que vuelva a dedicar tanto tiempo como hemos dedicado y con tanta piedra en el camino para que en definitiva pase lo que ha pasado hoy". Así, ha confirmado que el Gobierno no va a presentar ningún otro proyecto de ley sobre este tema.

En opinión de Beaumont, "los mayores paganos de esta situación son los propios agentes de la Policía Foral y la Policía Local, que es por los que siento básicamente lo que ha pasado". "Quizás tenían que haber adivinado a lo largo de este proceso que algunas de sus posiciones, por imposibles, podían suponer lo que ha ocurrido hoy. Tienen que pisar tierra y valorar. Esté yo o no, tienen que comprender que hay cosas que son imposibles. Tienen que plantear y modular esas cosas, a lo mejor son posibles en otro tiempo, pero a día de hoy y durante los años próximos yo no veo que haya cosas que puedan resolverse", ha indicado.

En cuanto al Plan Director de Policía Foral, que se debatirá en el Parlamento, Beaumont ha indicado que "habrá propuestas de resolución consecuentes a ese debate y dependerán de lo que se resuelva". "Valoraré consecuentemente la contradicción que pueda significar lo que aquí se resuelva por la mayoría con lo que ha ocurrido este jueves", ha señalado.