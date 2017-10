Consellera dice que ha sido "arrastrada" por policía y le han quitado su ipad

La consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, ha explicado que ha sido "arrastrada, empujada y cogida por los brazos" por los agentes de la Policía Nacional que, según su relato, "han ignorado" su condición de consellera y le han "robado" el ipad.

En declaraciones a los periodistas tras la intervención policial de esta mañana en la consellería de Enseñanza, Ponsatí ha explicado que los agentes han llegado al departamento, que es una de las sedes de votación, cuando ya habían empezado a votar. "Había mucha gente haciendo cola, habíamos abierto ya las mesas y había mucha gente mayor", ha añadido.

"Ha venido una veintena de furgonetas policiales y han organizado una carga contra la gente que estaba en la puerta, entonces les he dicho que no entraran y han ignorado que les dijera que yo era la consellera de Enseñanza, me han arrastrado, me han cogido por los brazo y han hecho daño a un par de personas", ha dicho Ponsatí.

Según su relato, la policía se ha llevado una urna vacía "y no se han llevado ni un voto" del operativo del 1-O, un referéndum ilegal puesto que está suspendido por el Tribunal Constitucional.

La consellera ha asegurado que las votaciones seguirán: "la gente ha de tener paciencia, pero votaremos".