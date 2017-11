Jefa de Contabilidad del Canal de Isabel II no enjuició la compra de Emissao porque solo registraba cuentas auditadas

Baeza ha comparecido esta mañana en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política sobre el asunto de Emissao, que el Canal compró por unos 25 millones de euros y cuyo valor patrimonial cayó considerablemente en los próximos dos años. Esta adquisición está siendo investigada por irregular en el caso Lezo, por el que el expresidente del Gobierno regional Ignacio González, está en prisión preventiva, y muchos exdirectivos del Canal imputados, entre ellos Richmond.

La interviniente ha asegurado que no consolidó las cuentas de Emissao en 2013 porque no le daba tiempo, sino que lo hizo en 2014. De hecho, ha asegurado que se enteró a posteriori de esa compra. "Yo consolidé con la foto fija auditada. A mí nadie me consultó nada", ha indicado.

Entonces, ella pidió el contrato de lo comprado, de las operaciones de compra a través de las Soluciones Andinas para hacerse caso de la compañía brasileña. Les pasaron también los documentos de pago debidamente firmado y los préstamos a través de diferentes bancos internacionales. "Todo lo que leí estaba correcto y en orden para poder contabilizarlo", ha recalcado.

Preguntada por la pérdida de valor patrimonial de la filial brasileña hasta los 5 millones de euros a finales de 2015, Baeza ha indicado que se debía a la bajada de fondos propios y "estaba justificada por las pérdidas acumuladas de la compañía". "Yo veo que hay unos fondos propios en Emissao en 5 millones de euros y yo consolido esta información y ya está. Yo tengo una foto fija de las sociedades auditadas y yo aplica a las normas de consolidación según el grupo", ha reiterado.

No obstante, Cristina Baeza ha apuntado que la compra de Emissao hay que valorarla en "una situación estática en el momento del tiempo". "La bajada de valor viene provocada por una seria de condiciones contables. Esa pérdida patrimonio viene provocada por los ajustes. Yo sí viene auditada doy por bueno. Ahí se ve que hay un déficit de cobro; hay unas valoraciones de unas desventuras que tenían, unas cuestiones sobrevaloradas que hay que ponerlas a valor de mercado. Hay ajustes fiscales que se ponen de manifiesto y se corrigen. Y a mí me parece bien", ha reconocido.

Los portavoces de los grupos de la oposición también se han interesado por su labor de control y supervisión en el proceso. La compareciente ha indicado que no era su cometido. "El proceso de consolidación es una cadena que viene de la elaboración de los estados financieros de un grupo por parte de las filiales. Luego hay un proceso de auditoría y luego mi área las consolida", ha explicado.

PÉRDIDA DE VALOR DE EMISSAO

También ha comparecido esta mañana en la comisión de investigación la subdirectora de desarrollo de negocio del Canal de Isabel II, María González Cano, que llegó a 2000 al Canal como auxiliar administrativa y que ascendió rápidamente. En la misma línea que la interviniente anterior ni conoció de antemano la compra de Emissao, pero ha explicado por qué perdió casi todo su valor patrimonial en tan poco tiempo.

"Perdió dinero porque la situación de Brasil no era favorable. Las obras que hacía Emissao para empresas de aguas en la zona de Río de Janeiro tenían problemas de tesorería porque no cobraban bien de las administraciones", ha esgrimido.

González Cano vio "oportunidades de mejora" de esta situación porque Emissao "no estaba en el mismo nivel de gestión que en otras empresas del grupo". Entonces, viajó cuatro veces en Brasil. "Vimos lo que estaba pasando y pusimos en marcha planes de reducción de coste, de auditoría anuales, reorganización de las áreas administrativas, indicadores de gestión, plan de recuperación de cartera, etcétera. Con el tiempo dieron resultado cierto y que eran positivos.

Eso sí, la interviniente ha subrayado que ella no participó ni conoció la compra de Emissao. "No tengo información ni de quién promovió la compra. Yo no accedí a los informes previos que existían. Conocía una empresa con dificultades, que en ese momento perdía dinero. En el proceso de adquisición no me detuve, mi trabajo era muy operativo. La información con la que yo conté estaba en una auditoría en el cierre de 2014", ha concluido.