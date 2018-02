Convocan una marcha contra Maduro en Lima en vísperas de la Cumbre de las Américas

Diversos partidos políticos peruanos convocaron una manifestación el 12 de abril en Lima, en vísperas de la Cumbre de las Américas, contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y en respaldo de "los hermanos venezolanos" en Perú, informó hoy el ex primer ministro y diputado Jorge del Castillo.

Según publicó en su cuenta de Twitter el que fuera jefe de Gobierno del presidente Alan García (2006-2010), la petición para organizar la movilización cuenta con las firmas de representantes de al menos 5 partidos con representación parlamentaria, tanto oficialistas como opositores.

"Ante la insolencia y actitud desafiante de Nicolás Maduro de venir a Lima, pese a que no es bienvenido y más bien es repudiado por la comunidad internacional, los partidos democráticos peruanos convocamos a una manifestación de rechazo en la Plaza San Martín de Lima el 12 de abril", indicó Del Castillo en su cuenta en la red social.

En declaraciones en el diario El Comercio publicadas poco después de su mensaje, el ex primer ministro explicó que si bien la solicitud de convocar la marcha se hizo el 9 de febrero, esta no se había hecho pública hasta ahora porque en un principio "se iba a desactivar".

"Pero si anuncia que viene, nos vamos a reafirmar y vamos a llenar la Plaza San Martín rechazando la presencia de Maduro en el Perú aparte de otras actividades", dijo el diputado.

Maduro aseguró hoy que estará en la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima el próximo 13 y 14 de abril, "llueve, truene o relampaguee" para, agregó, decir "la verdad" del país.

"No me quieren ver en Lima, me van a ver. Porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la cumbre de la Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar (...) allí llegará la verdad de Venezuela", afirmó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

Perú, como país anfitrión, informó el martes pasado de que la presencia de Maduro en la Cumbre "no será bienvenida", una decisión apoyada por el conocido como Grupo de Lima, que engloba a varios de los países de la región.

La decisión se tomó con base en la declaración de Quebec de 2001, "que señala que la ruptura de la democracia constituye un obstáculo insuperable para la participación de un Estado en la Cumbre de las Américas", afirmó entonces la ministra de Exteriores del Perú, Cayetana Aljovín.