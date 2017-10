Coordinador de Guardias Civiles en Cataluña denuncia "xenofobia", acoso y adoctrinamiento a niños en las escuelas

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha asegurado que él y algunos de sus compañeros de la Benemérita tuvieron que ir a recoger a sus hijos a la escuela porque estaban "llorando" ante el "acoso" y "señalamiento" de los profesores. Según ha relatado, los docentes les preguntaron en el aula si estaban a favor o en contra de los "palos contra la libertad" y de la "actuación desproporcionada" de los "represores", en referencia a los agentes durante la jornada de votación del pasado domingo.

"Me están llamando muchísimos compañeros", ha manifestado, aunque ha precisado que las denuncias no proceden solamente de hijos de guardias civiles sino de mucha gente que no está a favor de la independencia: "Es xenofobia va hacia todo lo que sea español", ha dicho, remachando: "Estamos llegando al esperpento",

En una entrevista en Cope recogida por Europa Press, ha lamentado el "asedio" contra los funcionarios "al puro estilo batasuno": "Los delincuentes persiguen a los policías", ha recalcado, aseverando que en Cataluña "no les quieren en ningún sitio".