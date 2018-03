Corbyn opina que el discurso de May no aporta "claridad" ante las negociaciones

El líder del opositor Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, opinó que el discurso dado hoy por la primera ministra, Theresa May, no aporta "claridad ni un verdadero sentido de las prioridades" ante la negociación del "brexit".

En declaraciones a la BBC, el veterano político consideró que los puntos desgranados por May "añaden más confusión en la carretera de las complicaciones".

Sobre la cuestión de la frontera entre las dos Irlandas, uno de los puntos más espinosos del proceso de diálogo, el líder izquierdista afirmó que "pese a decir (May) que el asunto de la frontera de Irlanda del Norte se había aclarado en la fase uno (de las negociaciones con la UE), ahora reabre toda la cuestión".

May reafirmó en su discurso su compromiso por evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

Ése es uno de los puntos más controvertidos a los que se enfrenta la dirigente conservadora en las conversaciones con Bruselas, pues podría hacer peligrar el acuerdo de paz en la provincia británica.

Por otro lado, Corbyn insistió en que la posición laborista frente a la retirada de este país de la Unión Europea (UE) es diferente a la planteada por la líder conservadora pues, según dijo, ésta quiere "partes de las reglas de la competencia y de las reglas del mercado único, que impiden la ayuda estatal".

Corbyn apuntó además que su partido querría "el poder de intervenir para proteger a las industrias y los empleos, y finalizar el mercado interno tanto en el gobierno local y en el Servicio de Sanidad Nacional".

Por otro lado, el diputado laborista pro europeo Stephen Kinnock, consideró en su cuenta de Twitter que el discurso de la "premier" no tiene en cuenta el hecho de que muchas agencias europeas -como la EMA (agencia europea del medicamento) no contemplan el tipo de participación de terceros que ambiciona May.

Kinnock se refirió a la intención, expresada por la jefa del Ejecutivo en la citada intervención en la City de Londres, de negociar una pertenencia asociada a algunos organismos europeos, para lo que este país aceptaría aportar una "contribución financiera proporcionada" así como "atenerse a sus reglas".

"Muchas agencias no estipulan la participación de terceros países", alertó, sin embargo, Kinnock, en su tuit.