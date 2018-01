Correa dice que la ciudadanía a Assange no convencerá a Londres para que salga

El expresidente de Ecuador Rafael Correa cree que concederle la ciudadanía ecuatoriana al fundador de Wikileaks, Julian Assange, no servirá para convencer a las autoridades británicas de que le dejen abandonar el país.

"Si esa fue la estrategia de la Cancillería son bastante ingenuos. Denle el pasaporte del papa y las autoridades británicas no lo van a dejar salir", afirmó hoy Correa en una entrevista con Efe en Quito.

Correa, bajo cuyo mandato se le otorgó asilo a Assange en la Embajada ecuatoriana en Londres, vive desde julio en Bélgica y ha llegado al país para defender el "NO" en la consulta del 4 de febrero convocada por su sucesor, Lenín Moreno.

El expresidente ecuatoriano valoró la situación de Assange a raíz de la reciente naturalización como ecuatoriano que le fue concedida por las autoridades ecuatorianas.

La jefa de la diplomacia ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, reveló que ocho días después de otorgar la naturalización a Assange, pidió (el 20 de diciembre) al Ministerio de Exteriores británico que considerara acreditarlo "como agente diplomático en la misión de Ecuador en el Reino Unido", solicitud denegada por Londres.

Algunos críticos, entre ellos legisladores ecuatorianos, han tachado la decisión de ser un intento de estratagema para acabar con la situación de asilado de Assange, con una eventual inmunidad diplomática.

Refugiado en la sede diplomática ecuatoriana desde el 19 de junio de 2012, y a quien Quito otorgó en agosto de ese año el asilo, Assange era requerido desde 2010 por las autoridades suecas en relación con dos acusaciones de violación a dos mujeres, que él niega.

No obstante, Suecia finalmente archivó la causa el pasado mayo al no poder avanzar en la investigación.

"Yo le di el asilo a Julian Assange no porque comparta lo que hizo, que no lo comparto en alguna medida, sino porque era claro que no tendría garantía de un justo proceso e incluso había voces en EE.UU. que querían aplicar una ley que implica pena de muerte", explicó Correa, por la filtración de miles de cables diplomáticos sensibles estadounidenses.

Agregó que "el Estado ecuatoriano lo tiene que proteger", porque se haya convertido, o no, en un problema para la legación ecuatoriana "siempre hay que hacer lo correcto" y "se debe actuar en función de principios y valores".

Del proceso de la naturalización en sí mismo, afirmó no conocer los "detalles legales y técnicos", pero valoró que si ha vivido varios años en la Embajada, que es territorio ecuatoriano, "creo que puede acceder a la nacionalidad del Ecuador".