Correa ofrece de nuevo su colaboración a la Fiscalía, pero desde su casa, y pide el indulto de Garzón

MADRID 17 (EUROPA PRESS)

El presunto cabecilla de la trama de corrupción 'Gürtel', Francisco Correa, ha ofrecido este viernes una vez más su colaboración a la Fiscalía para "aclarar todas las causas pendientes" en esta causa, pero ha pedido hacerlo en libertad hasta que las sentencias en su contra sean firmes, al tiempo que ha reclamado el indulto del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

"Ofrezco mi total colaboración de ahora en adelante en todas las causas. Si tengo que estar semanas reunido con ustedes para aclarar todas las causas pendientes, lo haré. Pero me gustaría ir por mis propios medios, no desde la cárcel. Dicen que la justicia es igual para todos, pero con nosotros no es así", ha afirmado Correa en su turno de última palabra durante la sesión número 125 del juicio de la primera época de la trama 'Gürtel', que hoy ha finalizado tras más de un año.

A lo largo de la media hora que ha utilizado ante el tribunal, y visiblemente desmejorado, el presunto cabecilla de la trama, de 62 años, ha defendido que él no creó sus empresas "para trabajar para el PP o para delinquir", y que su actividad consistía en una mediación para que otras compañías consiguieran contratos de obra pública. "Me han pagado siempre empresas privadas, nunca un ministerio o un ayuntamiento", ha dicho.

Correa ha aprovechado también este turno para, "como ciudadano español", reclamar el indulto de Baltasar Garzón, al que ve "injustamente inhabilitado" en una causa que "tiene un tinte político y no jurídico".

(Habrá ampliación)