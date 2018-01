Correa confirma que no votará en la consulta por estar inscrito en Bélgica

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que defiende el "no" en la consulta popular que impulsa su predecesor y hoy adversario político, Lenín Moreno, no ejercerá su derecho y obligación al sufragio en este país, por estar inscrito en Bélgica.

"Lamentablemente, me he inscrito en Bélgica. No sabía que iba a venir pero ya estoy aquí, no puedo regresar", confirmó hoy a Efe acallando informaciones no contrastadas que en los últimos días apuntaban a que podría viajar al país europeo para votar.

El sufragio es de carácter obligatorio en Ecuador y por ello, el exmandatario tiene previsto presentarse ante la junta electoral del voto, con el objeto de obtener un certificado que justifique su ausencia en Bruselas, donde tiene fijada su residencia desde que se trasladara a vivir allí junto a su familia en julio pasado.

El próximo 4 de febrero los ecuatorianos en el país y en extranjero están llamados a las urnas para manifestarse sobre siete preguntas que abordan cuestiones como la lucha contra la corrupción, la reelección indefinida, la plusvalía, el cuidado del medioambiente en proyectos mineros y petroleros, y la no prescripción de los delitos sexuales contra menores.

Correa había asegurado en una entrevista con Efe este mes que no tenía intenciones de regresar a Bélgica, de donde es originaria su esposa, hasta que concluyera la consulta, que considera inconstitucional en la forma en que fue convocada, así como algunas preguntas que contiene.