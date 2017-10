Coscubiela (SíQueEsPot) pide a Rajoy y Puigdemont dejar de jugar "al perro y al gato"

"El 1-O no fue un referéndum vinculante y por tanto no existe ningún mandato para proclamar la DUI. Ni 155 ni DUI. Basta de jugar al perro y al gato. La DUI se puede proclamar, pero no aplicar. Del 155 se sabe cómo se entra pero no cómo se sale. Basta de jugar a 'cuanto peor, mejor", ha dicho en dos entradas en su cuenta de Twitter.

Puigdemont ha respondido este jueves al requerimiento del Gobierno que puede declarar la independencia si no hay diálogo --a través de una votación en el Parlament-- y el Ejecutivo de Rajoy ha replicado con un consejo de ministros extraordinario el sábado para comenzar a aplicar el artículo 155 de la Constitución.