Cospedal niega euforia en el Gobierno tras mensajes de Puigdemont y pide un candidato que ponga a correr el reloj

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que no hay "ninguna euforia" en el Gobierno tras los mensajes de móvil del expresidente Carles Puigdemont reconociendo que el plan de Moncloa "triunfa", ya que, según ha dicho, hay que ser "muy prudentes" y estar pendientes de que se cumpla la legalidad en Cataluña. Dicho esto, ha defendido que haya un candidato para que se desbloquee esta situación y "empiece a correr el plazo de dos meses para que haya un Gobierno en Cataluña"

En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, Cospedal ha indicado que el estado anímico de Puigdemont "le importa bastante poco". "Lo que tendríamos que plantearnos es si su estado anímico es el más adecuado para ser gobernante, pero no en este momento sino siempre, teniendo en cuenta la situación en la que ha puesto a Cataluña y España. Eso es lo que nos tendríamos que preguntar, no cómo se encuentra ahora de deprimido", ha enfatizado.

Ante esos mensajes de Puigdemont al exconseller Toni Comin desvelados este miércoles por Telecinco, la titular de Defensa ha dicho que no hay "euforia" en el Ejecutivo de Rajoy por el contenido de esas conversaciones y ha recalcado que "esto no es un tema de que gane uno o que gane otro". "Euforia ninguna", ha abundado, para defender después que hayan salido a la luz esos mensajes. De hecho, ha recordado que a muchos otros políticos les han sacado "pantallazos en el móvil y no ha pasado nada".

"PARECE QUE SE ESTÁN MATANDO ENTRE ELLOS"

La titular de Defensa ha explicado que hay que ser "muy conscientes" de la situación que hay en el Parlamento de Cataluña, donde los partidos independentistas tienen la mayoría para poder gobernar "si se ponen de acuerdo, porque parece que se están matando entre ellos".

En este sentido, ha indicado que "la responsabilidad" del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, es presentar un candidato a la investidura y ha agregado que en ese caso también hay una "responsabilidad" de Ciudadanos, que "ha ganado las elecciones", y debería apostar por "acabar con el impasse" y presentar su candidatura.

"Y aunque no salga, empieza a correr el plazo de dos meses para que haya un gobierno en Cataluña porque esta situación no se puede quedar así se forma indefinida", ha manifestado, para reiterar que si Torrent "no presenta ningún otro candidato" distinto a Puigdemont, la diputada de Cs Inés Arrimadas "debería dar un paso al frente".

"NO HAY QUE TENER MIEDO A APLICAR LA LEY"

Cospedal ha subrayado que lo que han aprendido que "aplicar la ley siempre sale bien" y que "no hay que tener miedo a aplicar la ley", ya que el Estado "tiene instrumentos para defender su integridad y la totalidad de las instituciones que representan al Estado". En su opinión, cuando se "divaga" o la ley "se aplica a medias", "ahí es cuando surgen los problemas".

Por todo ello, ha insistido en que no hay que estar "eufórico" por lo que está sucediendo en el independentismo sino ser "muy prudente" y "seguir estando pendiente de lo que ocurre", para que siga dentro de la legalidad. "Más allá de lo que diga un mensaje de teléfono, en lo que hay que estar es que el plan del Estado, que es el plan de todos los españoles, que es mantener la integridad de España, triunfe. Y yo creo que lo va a hacer", ha aseverado.

LAS "CESIONES" A LOS NACIONALISTAS DURANTE 30 AÑOS

Finalmente, la secretaria general del PP ha insistido en que lo que están haciendo es "defender la Constitución", que es la "norma básica" que regula a todos los españoles y ha añadido que en los últimos 30 años han pasado "muchas cosas" en España.

"Desde hace 30 años distintos gobiernos han necesitado el apoyo de unos partidos que eran nacionalistas catalanes, pero no independentistas, y se han ido haciendo cesiones. Y esto también nos tenemos que plantear qué es lo que hemos hecho entre todos, pero entre todos es entre todos", ha asegurado.