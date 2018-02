Cospedal critica que se quiera "engañar" a los catalanes con una Presidencia simbólica

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha criticado este jueves que se pretenda "engañar" a los catalanes con la figura de una Presidencia simbólica de Carles Puigdemont desde Bruselas y otra efectiva designada por el Parlament y ha dejado claro que "no se puede ser presidente en la distancia" ni ejercer como tal si no se está en Cataluña y se toma posesión del escaño.

"Mientras no se demuestre lo contrario, lo de los presidentes simbólicos no lo entiendo. O se puede ser presidente legalmente o no se puede ser presidente", ha sostenido durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha pedido a los independentistas que dejen de "engañar" a la ciudadanía.

Cospedal ha insistido en que el presidente electo por el Parlament es el que tendrá "todas las funciones y competencias" y, por tanto, ha reconocido su deseo de que la Cámara catalana pueda elegir para dirigir a la Generalitat "a un presidente que tenga la condición suficiente y pueda ser presidente".

"Si ese acuerdo sirve para desbloquear y engañando a los ciudadanos y a ellos mismos es una salida que ellos consideran honrosa, puede no parecer mal --ha dicho sobre el presidente simbólico--. Honrosa o deshonrosa porque es engañar a los ciudadanos".

Cospedal ha pedido en este punto imaginarse que todos los diputados electos del Parlament hubieran adoptado la misma actitud que Puigdemont y no se hubieran presentado a la sesión constitutiva. "¿Se les hubiera reconocido a todos el derecho?, ¿se hubiera podido constituir el Parlament sin nadie presente?", ha preguntado.

Y por ello ha insistido en que Puigdemont no puede ser presidente de la Generalitat "si no está en Cataluña y si no toma posesión de su escaño". "Será presidente el que sea elegido", ha zanjado coincidiendo con la visita del presidente del Parlament, Roger Torrent, a las cárceles de Estremera y Soto del Real para reunirse con el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros tres líderes soberanistas encarcelados, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

TRÁNSITO DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA

En cuanto al papel de las Fuerzas Armadas en este proceso, ha explicado que los militares siempre están preparados para cumplir con el mandato que les encomienda la Constitución pero ha garantizado que nunca irán "más allá de lo que les corresponda" ni actuarán "por libre".

La ministra de Defensa ha destacado que, durante toda la crisis soberanista, no ha habido ninguna manifestación desde las Fuerzas Armadas que no se ajustara al papel que tienen asignado en la Constitución. "Las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas en cualquier momento para cualquier eventualidad. Y están preparadas porque ese es su cometido", ha explicado.

Pero además, ha sostenido que España cuenta con unos Ejércitos y la Armada que son "muy profesionales" y una de las instituciones que mejor hizo el tránsito de la dictadura a la democracia, albergando "profundas convicciones y valores democráticos". De esta forma, están "al servicio de su país y lo que determine su gobierno para defender la Constitución, la integridad y la soberanía que es de todos".

Según ha apuntado, en el seno de las Fuerzas Armadas hay el mismo "ánimo" que entre el resto de los españoles: "Están preocupados y cumplirán su función. Pero no ir más allá de lo que corresponda ni ir por libre".