Cospedal dice que la derrota final de ETA es que "no ganen el relato y que no nos cambien la historia"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que "la derrota final" de ETA es que "no ganen el relato y no nos cambien la historia" de lo ocurrido. "No vamos a consentir que nadie lo cambie porque eso sería traicionar a los nuestros", ha asegurado.

Cospedal ha realizado estas manifestaciones en San Sebastián, donde ha presidido la Junta Directiva del PP vasco, un acto que también ha contado con las intervenciones del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y del vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, y del presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper.

En su intervención, ha recordado la figura del edil del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA. "Un día 23 asesinaron a uno de los nuestros, a Gregorio Ordóñez lo asesinaron y lo asesinó ETA, esa es la palabra y no hay otro relato y otra manera de contar las cosas", ha apuntado Cospedal.

Tras destacar el "coraje y orgullo" de Ordóñez, ha recordado unas palabras del edil de San Sebastián, cuando decía que el que lucha por unos principios nunca se equivoca, aunque a veces no se entienda.

"MAYORES HÉROES DE LA DEMOCRACIA"

Cospedal ha manifestado que el PP siempre ha reconocido que son las víctimas del terrorismo, sus familias, sus amigos, sus compañeros "los mayores héroes de la democracia". "Siempre lo hemos pensado y nadie nos lo tiene que explicar, han sido muchos de los nuestros lo que han dado su vida, su salud y su libertad durante muchos años", ha agregado.

En este sentido, ha asegurado que el PP siempre ha defendido la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad. "Hoy vivimos en un mundo en el que se utilizan palabras como la posverdad, que es tanto como decir la mentira", ha señalado.

A su juicio "no hay verdades a medias ni mentiras a medias". Por ello, ha señalado que el relato debe "contarse de forma completa". "Hubo hombres y mujeres que lucharon por la libertad y por defender sus ideas, la unidad, la convivencia, la concordia, el poder disfrutar de la tierra de uno y de poderse expresar y moverse libremente sin estar coaccionado, lucharon por eso y dieron su vida, ese es nuestro legado. El PP tiene el legado de Ordóñez y de muchos como él que dieron lo mas preciado que tenían por defender la libertad. Es algo que tenemos y es nuestro tesoro, y que, como es nuestro tesoro, lo cuidamos, lo queremos", ha apuntado.

La secretaria general del PP ha manifestado que "no hay arribismos que valgan en estas cosas porque los arribismos y los oportunismos son una gran mentira".

Cospedal ha apelado a la defensa de la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas, pero "también de la verdad"."El relato no vamos a consentir que nadie lo cambie porque eso sería traicionar a los nuestros, a los que defendían lo que nosotros defendíamos y lo que nosotros defendemos hoy", ha señalado.

La dirigente del PP ha manifestado que esto es algo que hay que transmitírselo a las nuevas generaciones porque hay "muchos chicos y chicas que no saben el relato y hay que contárselo". "Os pido que trasladéis el mensaje de lo que ha sido y de lo que es el terrorismo", ha apuntado.

Cospedal ha rechazado las postura de querer "pasar por encima" de estas cuestiones "como si no hubiera ocurrido nada". "Es una lección que hemos aprendido como país y como nación, tenemos que estar muy orgullosos porque hemos sido los españoles los que les hemos derrotado pero la derrota final es que no ganen el relato y que no nos cambien la historia y no nos la van a cambiar mientras el PP tenga algo que decir", ha apuntado.

La dirigente del PP ha recordado otras palabras de Ordóñez, en las que decía que la única independencia que le importaba era la que le permitía "tener un salario digno y tener mis servicios garantizados y tener un techo para vivir".

Cospedal ha señalado que el año que viene hay elecciones municipales y defenderán en cada pueblo de España y del País Vasco en "lo que cree el PP". "Sabemos lo que somos y lo queremos ser, sabemos lo que hemos sido y lo que no vamos a ser nunca, igual que sabemos con quién tenemos y podemos hablar y dialogar y también sabemos con quién no se nos va a ver nunca sentados hablando y llegando a acuerdos que no tengan que ver con la verdad", ha concluido.