Cospedal tilda de "difamador" al Bigotes y rechaza la acusación a su marido

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha acusado a Álvaro Pérez, el Bigotes, de ser un "difamador" al asegurar que es "absolutamente falso" que su marido, Ignacio López del Hierro, participara en la trama de pagos en dinero negro en el PP.

De Cospedal ha arremetido contra el Bigotes, uno de los cabecillas de la trama Gürtel, después de que durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la financiación del PP en el Congreso señalara a López del Hierro y al exgerente del PP gallego Ángel Piñeiro como los que "soltaban el mondongo" en la sede de Génova, en alusión a los pagos en negro.

"Esa afirmación es absolutamente falsa y él (el Bigotes) lo sabe, y lo que no entiendo es por qué lo hizo. Está acreditado que es falso", ha remarcado De Cospedal en declaraciones a Onda Cero para negar que su marido aparezca en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Según la ministra de Defensa, su esposo "no tiene nada que ver" con el Bigotes, "ni conoce a esa persona, ni lo visitaba".

De Cospedal ha considerado un "disparate" vincular a López del Hierro con la trama Gürtel cuando después de una década de instrucción del caso, no ha sido llamado a declarar por el juez, "ni está acreditado de ninguna manera" que los apuntes de Bárcenas se refieran a él.

No obstante, la secretaria general del PP ha apuntado que su marido estaría dispuesto a acudir a la comisión de investigación del Congreso si lo piden los grupos políticos.

"No tendrá inconveniente, porque cuando uno tiene la verdad de su parte, no tiene ningún inconveniente. Pero me parecería una infamia", ha añadido.

De Cospedal ha criticado a aquellos partidos que han dado por buenas las acusaciones de el Bigotes aunque "están acreditadas que son falsas".

"En política, no todo vale. Las familias son las familias... Con esto, me pueden hacer más o menos daño en lo sentimental. Me preocupa que hagan daño a mi marido, pero de otra forma no me van a hacer ningún daño, sino que me van a fortalecer", ha advertido la 'número dos' del PP.