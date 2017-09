Cristina Fernández: "En Venezuela no hay estado de derecho, pero en Argentina tampoco"

La expresidenta argentina y actual candidata a senadora Cristina Fernández (2007-2015) reconoció hoy que en Venezuela "no hay Estado de derecho" pero remarcó que en su país tampoco, al tiempo que criticó que se fije la atención en la nación caribeña y no en países donde cree que "no hay democracia".

"¿En Venezuela hay presos políticos? Sí. ¿Acá hay presos políticos? Yo creo que acá hay presos políticos y persecución política", subrayó la ex jefa de Estado en una entrevista con el portal Infobae.

En opinión de Fernández, que mantuvo una estrecha relación con el expresidente venezolano Hugo Chávez y el actual, Nicolás Maduro, la democracia "está en emergencia en toda América Latina", y reprochó especialmente que se elija cargar contra Venezuela y no contra otros países como México, donde hay "una violencia institucional, física, gente que desaparece" y "miles de muertos".

Asimismo, de Brasil criticó el juicio de destitución contra la anterior jefa de Estado, Dilma Rousseff.

"La elección de Venezuela únicamente como un 'leading case' (caso de referencia) en donde no hay democracia y (decir que) en todo el resto de la región funciona la democracia es una falacia", consideró.

"En Venezuela, con todas las dificultades de un país dividido y partido en dos donde hay severos enfrentamientos... no contribuye para nada que azucemos de un lado o de otro", puntualizó.

En su opinión, "posiblemente esté muy cuestionado el Estado de derecho" en el país caribeño, "porque hay un estado de división y de fractura muy fuerte".

"No estoy diciendo que todo es maravilloso. Pero, cuando calificamos y analizamos, tenemos que tener el mismo parámetro. No puede ser que lo que nos parece una persecución política allá, acá no nos parezca", dijo, al mostrarse convencida de que en Venezuela "no hay Estado de derecho", pero en Argentina tampoco.

Candidata al Senado para las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre, añadió que en la actualidad, durante el mandato de su sucesor, el conservador Mauricio Macri, no hay una justicia "imparcial" ni "confiable" y consideró que Milagro Sala, diputada del Mercosur por el kirchnerista Frente para la Victoria y acusada de diversos delitos de corrupción, es una "presa política".

"El presidente, a todo aquel que no piensa como él, sea un juez laboralista, abogado laboralista, sindicalista u opositor, los considera mafiosos", criticó.

No obstante, se deslindó de una de las frases más pronunciadas por algunos de los seguidores del kirchnerismo: "Macri, basura, vos sos la dictadura".

"No la comparto", afirmó la viuda del también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007).