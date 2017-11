Cristina Fernández tilda de "ilegal" el caso por el que está citada el jueves

La expresidenta argentina (2007-2015) y senadora electa Cristina Fernández aseguró hoy que es "ilegal" que tenga que declarar como investigada mañana por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, pues ya fue "juzgada y sobreseída" de los mismos.

"Los hechos por los cuales se me cita no sólo son idénticos a otros por los que ya fui juzgada y sobreseída, sino que en algunos casos son los mismos hechos por los cuales el mismo juez y el mismo fiscal ya me sobreseyeron varios años atrás", señaló la exmandataria en un mensaje difundido a través de la red social Facebook.

"Si, así de ilegal. Así de arbitrario. Así de inconstitucional. El Estado de derecho y la división de poderes; bien, gracias. Te los debo", añadió.

Fernández, que ya tiene tres procesamientos judiciales y diversas acusaciones fiscales, tiene que comparecer este jueves ante el juez Julián Ercolini en una investigación por supuestos pagos a la familia Kirchner por parte de empresarios de obra pública a través de la contratación de instalaciones de un hotel administrado por la firma Hotesur, participada por la expresidenta.

Además, el magistrado llamó a prestar declaración en días posteriores, también como investigados, a Máximo y Florencia Kirchner -hijos de Fernández y del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007)-, al empresario Lázaro Báez y a otros 20 imputados.

En la carta divulgada hoy, la exjefa de Estado reiteró que este nuevo capítulo de su familia responde a la "persecución judicial" ordenada por su sucesor, el actual presidente, Mauricio Macri, "contra opositores".

Para Fernández, el oficialismo pretende tapar así la "precarización laboral, baja de las jubilaciones, impuestazo a los consumos populares y recorte de los recursos provinciales, entre otras medidas".