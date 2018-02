Críticas al plan para agilizar la sucesión de Schulz al frente del SPD alemán

Los planes de la cúpula del Partido Socialdemócrata alemán (SPD) de hacer efectivo a ser posible hoy el relevo de Martin Schulz al frente de la formación por su sucesora designada, Andrea Nahles, han sido recibidos con una lluvia de críticas entre las propias filas.

El presidente del consorcio de juristas socialdemócratas, Harald Baumann-Hasske, rechazó en unas declaraciones al diario "Welt" el relevo inmediato de la presidencia del partido por Nahles, aunque sea de manera interina.

Para el abogado, "la cúpula del SPD quiere dar muestras ahora de unidad y renunciar, a pesar de existir seis vicepresidentes, a las habituales normas de representación del presidente", señaló.

"Me sorprende que Andrea Nahles quiera asumir de inmediato la presidencia, aunque sea en funciones. No hay fundamentos para ello, en nuestros estatutos no está contemplado", agregó.

También el SPD en la ciudad-estado de Berlín defiende que la presidencia del partido sea asumida momentáneamente por uno de los suplentes de Schulz y no de manera automática por Nahles y se mostró a favor de un procedimiento regular para el relevo del presidente conforme a los estatutos, informó la cadena regional rbb.

Si como cabe esperar Schulz pone a disposición ya hoy su cargo al frente del SPD, el presidente de la formación en Berlín, el alcalde-gobernador Michael Müller, trasladará sus exigencias a la cúpula del partido.

Al mismo tiempo, la cúpula del SPD berlinés subrayó que no se trata de un voto en contra de Nahles, quien, aseguró, cuenta con un amplio apoyo también de la formación en Berlín.

En la misma línea, el SPD en el estado federado de Schleswig-Holstein llamó a "no hacer efectivo el nombramiento de Andrea Nahles como presidenta interina", según el diario "Welt".

Por contra, exigen que la presidencia recaiga de manera interina y conforme a los estatutos en uno de los vicepresidentes hasta que la cuestión quede resuelta en un congreso del partido.

En tanto, la alcaldesa de Flensburg (norte), Simone Lange, de 41 años, presentó inesperadamente en una carta dirigida a la cúpula del SPD su candidatura para suceder a Schulz al frente de la formación

"Quiero darle al SPD la posibilidad de una elección. Sería un primer paso para dar la sensación a los militantes de que son ellos los que deciden el espíritu y el rumbo del partido", citan los medios el escrito.

Según Lange, que fue diputada regional durante cuatro años y desde hace uno es alcaldesa de Flensburg, el cargo de presidente "no debe ser fijado de forma interna por un pequeño grupo" y sin incluir en el proceso a las bases del partido.

Inicialmente Schulz aspiraba a dejar la presidencia a principios de marzo una vez celebrada entre la militancia la consulta del pacto con el bloque conservador de la canciller, Angela Merkel, para una reedición de la gran coalición de gobierno.

De presentar ya esta tarde su renuncia inmediata, Nahles podría ser nombrada presidenta en funciones hasta su ratificación en el cargo en un congreso que debería celebrarse en un plazo de tres meses.