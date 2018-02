Criticas al ministro belga del Interior por vulnerar la separación de poderes

El ministro belga del Interior, el nacionalista flamenco Jan Jambon, es criticado en Bélgica tras cargar en la prensa contra el abogado del presunto terrorista Salah Abdeslam por pedir la nulidad del juicio debido a un defecto de forma, por un tiroteo con la Policía.

El último en hacerlo ha sido el diputado ecologista Benoit Hellings, quien declaró hoy en una emisora de la radiotelevisión pública "RTBF" que el papel de un ministro no consiste en criticar a un letrado porque, a su juicio, vulnera la separación entre el poder Ejecutivo y el Judicial.

"Cuando eres ministro no rompes ese principio. Yo soy parte del poder legislativo y no tengo nada que decir sobre lo que hace el poder judicial. Que Jan Jambon se calle. Punto. El caso está en curso y, aunque Salah Abdeslam ha hecho cosas abominables, no corresponde a un ministro criticar a un abogado", declaró Hellings.

Hellings se refería a las declaraciones que Jambon hizo ayer a propósito de la estrategia de la defensa de Abdeslam, único presunto terrorista que sobrevivió a los ataques de París al que actualmente se juzga en Bélgica por un tiroteo con la Policía en Bruselas, tres días antes de su captura en esa ciudad el 18 de marzo de 2016.

El abogado de Abdeslam, Sven Mary, pidió la semana pasada ante el Tribunal Correccional de Bruselas que anulase la causa contra su cliente porque un juez instructor del caso redactó una ordenanza en francés cuando, según su interpretación de la ley, debería de haberlo hecho en flamenco.

"No lo comprendo. Un abogado está para asegurarse de que una persona recibe una sentencia correcta (...). Que el señor Mary pida su absolución es ir demasiado lejos", declaró el ministro del Interior del NV-A a la cadena flamenca "VRT" a propósito del presunto yihadista, al que se juzga junto al tunecino Sofien Ayari y contra quienes la Fiscalía ha pedido 20 años de cárcel.

Jambon señaló en esa cadena que si hay errores de procedimiento, se puede reiniciar el proceso, "pero eso no puede conducir a una absolución", agregó.

El abogado de Abdeslam reaccionó en esa misma cadena apelando a "los principios de la separación de poderes".

"Es inaceptable que un ministro en funciones se implique en un caso que está en los tribunales", señaló Mary, quien consideró que Jambon "está ejerciendo presión sobre el poder judicial" lo que plantea dudas sobre "la separación de poderes en Bélgica".

No es la primera vez que el ministro belga del Interior se pronuncia sobre asuntos judiciales en curso, como ya ocurrió el pasado 5 de noviembre a propósito de la crisis institucional en la región española de Cataluña, cuando Jambon criticó las cargas policiales durante el referéndum ilegal del 1 de octubre y la prisión preventiva ordenada contra varios políticos independentistas.