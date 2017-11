Cs Andalucía juzga como una "barbaridad" las declaraciones de Gispert sobre Arrimadas y le pide rectificar

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, el dirigente de la formación naranja ha exigido una rectificación a Gispert, de quien ha dicho que "debería dedicarse a otra cosa y no a la política" en virtud de la "descalificación" que ha proferido y al considerar "que alguien que no sea catalán no se puede presentar a presidir la Generalitat".

Tras defender que "no todo vale en política", Marín ha asegurado estas declaraciones son una muestra del "miedo" que existe en determinadas fuerzas políticas por que "la nueva política llegue a las instituciones". Seguidamente, se ha mostrado convencido de que Inés Arrimadas será la próxima presidenta de la Generalitat de Cataluña.

"Arrimadas, quien se siente orgullosa de sus raíces andaluzas, va a ser la persona que reconcilie a todos los catalanes", ha afirmado el líder de Cs en Andalucía, quien ha advertido de que "no es la primera vez" que la dirigente de la formación naranja recibe este tipo de descalificaciones, "que son una verdadera barbaridad, aunque se me ocurren otros calificativos que no quiero reproducir".