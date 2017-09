Cs dice que "España no se defiende con un pin" de la bandera e insta a PP a apoyar la moción de censura a Puigdemont

En su turno de réplica en el debate sobre el estado de la región, Aguado ha dicho a los populares que "España no se defiende con un pin", sino que "se defiende no haciendo amnistías fiscales a los que roban, a los españolas como el señor Pujol". "No vale de nada su pestañita, España se defiende defendiendo los intereses del conjunto de los españoles", ha apostillado.

"Si quieren defender los intereses del conjunto de los españoles les propongo que apoyen la moción de censura de (Inés) Arrimadas en Parlament de Cataluña, ¿o están cómodos con la situación en Cataluña?", ha preguntado Aguado, quien ha instado a Cifuentes a que hable con el líder del PP en Cataluña para convencerle de que "hay que acabar de una vez por todas con estos golpistas".

Así, ha dicho que si quiere hacer algo por España, en lugar de llevar esa bandera, que "está muy bien", haga cosas por España" y ha considerado que "una de esas es echar cuanto antes a Puigdemont y compañía de la Generalitat".