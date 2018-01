Cs urge al Gobierno a poner fecha al debate sobre el estado de la nación

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha urgido al Gobierno a "poner fecha" al debate sobre el estado de la nación y le ha recriminado que esté dando "largas" ante los problemas tan importantes que están sucediendo en el país.

"Es imprescindible poner fecha, no puede pasar un día más" sin que se celebre este debate -el último tuvo lugar en febrero de 2015-, ha subrayado Villegas en una rueda de prensa en la sede de Alcalá al término de la reunión de la Ejecutiva.

Ciudadanos se suma así a Podemos, que la semana pasada pidió en la Diputación Permanente la celebración de un pleno extraordinario este mes para instar al Ejecutivo a convocar el debate sobre política general.

La iniciativa, que también respaldó el grupo naranja, no salió adelante por el voto en contra del PP y la abstención de PSOE y PNV.

A juicio de Villegas, el PP parece que "no tiene ganas" de afrontar este debate y el PSOE tampoco, ha dicho, bien porque Pedro Sánchez no tiene escaño en la Cámara o porque "no tiene mucho que ofrecer" a los españoles.

En cambio, Ciudadanos, ha subrayado, sí cuenta con un proyecto de gobierno y quiere, por eso, tener la oportunidad de confrontarlo con el Ejecutivo en ese debate.

Por otro lado, ha insistido en que está congelado y en el aire el apoyo de Cs a los Presupuestos, a la espera de que el PP cumpla su parte del trato y cese a la senadora popular Pilar Barreiro, imputada en la trama Púnica.

El PP, ha criticado Villegas, prefiere anteponer la "poltrona" de una senadora imputada por corrupción a la estabilidad del país, recordando que fue este el motivo por el que Ciudadanos anuló una cita con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para abordar las cuentas públicas, y, por ahora, no hay una nueva reunión en la agenda.

También en línea con esa distancia que marca últimamente la relación de los dos socios de investidura, el "número dos" de Ciudadanos ha dicho no entender cómo el PP está más centrado en atacar al partido de Albert Rivera para ver si remontan su caída en las encuestas que en resolver los "graves" problemas de España.

De este modo, se ha defendido de las críticas del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que hoy ha tachado a Cs de ser una fuerza "imprevisible" porque puede gobernar con un partido y su contrario o rechazar el 155 y luego pretender ser su "apóstol".