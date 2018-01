Cs advierte a PP-A de que no encontrará en él a un "adversario", pero tampoco estará para garantizarle la Junta andaluza

En rueda de prensa en el Parlamento, Marín ha lamentado que el PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, haya declarado "la guerra a Ciudadanos, una formación política que ha arrimado el hombro siempre a nivel nacional, en Málaga o en Almería".

"Que no busquen los enemigos en Cs, porque a lo mejor el enemigo lo tienen dentro", ha dicho Marín del PP, insistiendo en que esa formación no va a tener un "adversario" en Ciudadanos.

"Si quieren abrir una batalla, nosotros no vamos a ir a la guerra, ni me voy a comprar un casco cada vez que hable con Moreno Bonilla", ha dicho el dirigente de Cs, apuntando que "dos no se pelean si uno no quiere".

Ha señalado que vuelve a tender la mano de forma sincera al PP-A para trabajar por los problemas de los andaluces, pero no "para garantizar la Presidencia de la Junta a nadie".