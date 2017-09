Cs apoyará el recurso del PP contra el acto del Matadero y pide respaldo a su moción de censura contra Puigdemont

Así lo han señalado fuentes de la formación naranja, que han recordado que, de todas formas, en la comisión de Participación del viernes van a preguntar al Ayuntamiento por la cesión de la sala y les van a recordar "que existe una normativa de cesión de espacios públicos que están incumpliendo".

"No hay lugar a esa cesión porque no es una asociación de utilidad pública municipal, por lo que al final, si no dan marcha atrás y el acto se acaba celebrando, vamos a impugnar esa cesión a efectos administrativos y en caso de que fuera necesario, penales", ha advertido.

Ante esto, el grupo que lidera la portavoz, Begoña Villacís, hoy en Barcelona, también ha pedido al PP que ya que les apoyan en este recurso, ellos también respalden la moción de censura que plantea el partido de Ciudadanos con su líder, Inés Arrimada a la cabeza, contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Cataluña.