Cs dice que, a diferencia del PP, Rajoy no ha trasladado a Rivera la "ocurrencia" de que Arrimadas intente gobernar

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha desvelado este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha trasladado al de su partido, Albert Rivera, con el que se ha reunido en La Moncloa, la "ocurrencia" de que la líder de los naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, abra negociaciones para intentar formar gobierno.

"Parece que esas ocurrencias se las deja a otros y que se circunscriben a nivel de partido; parece que Rajoy sí sabe sumar y cuándo se puede obtener la mayoría y cuándo no", ha comentado Villegas en una rueda de prensa en el Congreso.

Por tercer día consecutivo, los que lleva el PP retando a Arrimadas a abrir una ronda de contactos para explorar si tiene posibilidades de presentarse a la investidura, Villegas ha insistido en que, de momento, la ganadora de las elecciones del 21 de diciembre no tiene previsto dar ese paso, que también le reclama el PSOE, porque sigue a la expectativa de lo que hagan Junts per Catalunya y ERC.

"A día de hoy no hay opción para gobernar, pero no damos por hecho nada", ha señalado, incidiendo en que son los que "dicen que tienen que mayoría" para seguir en la Generalitat los que tiene que demostrar si pueden "ratificarla o no".

HORA Y MEDIA DE REUNIÓN

El 'número dos' de Ciudadanos ha reconocido que la situación en Cataluña ha centrado parte del encuentro que durante hora y media han mantenido Rivera y Rajoy, pero no ha querido desvelar los pormenores de la conversación.

Así, se ha limitado a decir que ambos se han mostrado de acuerdo en que hasta que se cree el nuevo gobierno se debe "preservar las gestión de los servicios públicos de la Generalitat" y en que el futuro Ejecutivo autonómico, "tenga el color que tenga", deberá "cumplir la Constitución y la ley".

Villegas ha dicho desconocer de quién partió la idea de la cita de este jueves, que ha definido como "una de las reuniones ordinarias" que Rajoy y Rivera celebran "de vez en cuando", y en la que el líder de Ciudadanos ha planteado la necesidad de que se apruebe cuanto antes un nuevo sistema de financiación autonómica, puesto que el vigente caducó en 2014.

"Esa nueva ley es fundamental y hay que afrontarla con urgencia, sobre todo después de que el Gobierno haya pactado el 'cuponazo' con el PNV", ha argumentado el diputado naranja en referencia a la reciente aprobación del Cupo vasco.

Según Ciudadanos, tras la aprobación de esa norma que salió adelante con el rechazo de su grupo, el resto de comunidades autonómicas quedaron "marginadas" y es imprescindible dotarlas de un nuevo modelo que garantice su suficiencia financiera para que presten los servicios públicos que tiene transferidos.

SÓLO SE HA CUMPLIDO EL 25% DEL PACTO

Respecto a la evolución del pacto suscrito entre el PP y Ciudadanos para la investidura de Rajoy, Villegas ha cifrado su cumplimiento en un 25%, mientras que el PP habla de que ya se están aplicando el 35% de las medidas y de las que aún no son efectivas ya hay un 44% en tramitación.

Para el secretario general de Ciudadanos los cálculos del PP son "demasiado optimistas" y el futuro de muchos de los puntos aquel acuerdo que siguen pendientes dependerán de si se aprueban o no los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Por último, ha puesto de relieve que a su partido le está resultando más fácil pactar con el PP medidas en el plano económico y presupuestario que en el de la regeneración y ha criticado la negativa del PP a aceptar la propuestas de Ciudadanos para reformar el sistema de nombramientos de órganos como el Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas o la reforma de la Fiscalía.

"Para estas cosas el PP arrastra los pies, pero si quiere seguir contando con nuestro apoyo van a tener que cumplir por mucho que les duela y que su inmovilismo congénito se resista", ha avisado Villegas.