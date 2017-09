Cs ve un show la solicitud de Podemos para que Rajoy comparezca por Cataluña

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado hoy de "show" que Podemos solicite la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que explique su posición sobre Cataluña y ha pedido a la formación morada que "se mojen", aunque "no quieran decir lo que piensan" sobre este asunto.

En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso, Rivera ha reprochado a Podemos "el lío tremendo" que tiene sobre la crisis soberanista en Cataluña, ya que, a su juicio, la formación morada considera que los Mossos tienen que cumplir la ley "y a la vez no" y que "hay que atender la legalidad catalana y la española, que es lo mismo", ha manifestado.

Rivera no ha descartado apoyar la proposición que el portavoz de En Comù Podem en el Congreso, Xavier Domènech, ha avanzado hoy que presentarían, pero ha recalcado que viniendo del grupo que viene que, en su opinión, no tiene claro "ni lo que quiere para España", tampoco tiene "mucha relevancia".

En este sentido, ha señalado que Podemos tiene "un problema" ya que, según él, se plantea gobernar España y a la vez "defiende un golpe a la democracia" y ha subrayado que "no se puede ser candidato a la Presidencia y no defender la Constitución Española".

Asimismo, Rivera ha dicho que espera que el PSOE y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, salgan a la tribuna para defender la proposición no de ley que ha presentado Ciudadanos para apoyar al Gobierno y los jueces a la hora de impedir el referéndum y ha confiado en que Podemos "no intente ponerse al lado de Rufián, de los separatistas y de Bildu".

El líder de Ciudadanos ha afirmado que el referéndum catalán es "una coartada" para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pueda "subirse al balcón para proclamar la independencia" y ha considerado importante "tener serenidad, apoyar al Gobierno, a los fiscales, a los jueces, a los policías y a los alcaldes, que se están jugando el tipo defendiendo las libertades".

Preguntado si Ciudadanos conoce las medidas que piensa tomar el Ejecutivo para evitar el referéndum, Rivera ha dicho que el Gobierno recurrirá a "la ley y la democracia", aunque ha recalcado que no van a "enseñar todas las cartas" y ha celebrado que ahora se estén aplicando las medidas que no se tomaron el 9N.

"No va a haber votación, no es un referéndum , es un acto ilegal que se está haciendo contra sentencias judiciales, alcaldes que cumplen la ley... Yo no de dedicaría mucho tiempo a lo que no puede pasar", ha insistido.

Por otro lado, ha considerado "lógico" que la justicia haya acordado suspender la cesión del Ayuntamiento de Madrid de un local para celebrar un acto a favor del referéndum de Cataluña el próximo domingo, y ha opinado que los independentistas no pueden sorprenderse de que se les impongan multas y que no les permitan hacer actos ilegales cuando se "vanaglorian" de no respetar la ley.

A su juicio, "no hay más democracia" que el hecho de que el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y todos los líderes políticos independentistas, reciban sueldos públicos y tengan grupo parlamentario a pesar de que están dando "un golpe" a la democracia.

Además, Rivera ha asegurado que hay que mejorar la Constitución, pero no "al ritmo de los delirios" del presidente de la Generalitat o planteando una comisión "para contentar al señor Puigdemont o Junqueras", ha dicho en referencia a la comisión de diálogo sobre Cataluña que ha propuesto el PSOE.