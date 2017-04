Cs mantiene el pacto sobre el Presupuesto pero plantea "activar" la Comisión para investigar la financiación del PP

"No tenemos ningún motivo para variar nuestra posición" en relación con el acuerdo presupuestario, aseguran a Europa Press fuentes de la formación naranja, quienes recuerdan que "España necesita un Presupuesto".

En este sentido, explican que no ven razones para "mezclar" ambos asuntos y precisan que esto no significa que no estén "reaccionando" y "tomando medidas en otros ámbitos" para esclarecer y atajar la corrupción.

Así, las fuentes consultadas consideran que hay que "activar" las Comisiones de Investigación del Congreso para investigar la presunta financiación ilegal del PP y la quiebra de las cajas de ahorros.

Pero dejan claro que en Presupuestos hay un acuerdo pactado y van a atenerse a él porque "sigue vigente" y hay un trabajo por delante para hacer, en referencia a las comparecencias que están pendientes de los altos cargos del Gobierno en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja.

Tras el acuerdo alcanzado con Ciudadanos y Coalición Canaria, el Ejecutivo sigue negociando con el PNV y Nueva Canarias para lograr apoyos suficientes para sacar adelante las cuentas públicas del presente ejercicio y también para alcanzar acuerdos a más largo plazo que den estabilidad a la Legislatura y permitan aprobar los presupuestos de los próximos ejercicios.