Cs urge a Rajoy a tomar ya medidas frente al independentismo

El secretario general de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha ratificado hoy el apoyo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, frente al desafío secesionista, pero le ha advertido de que "ya no hay tiempo para el inmovilismo" y le ha urgido a que empiece a tomar medidas.

"La inacción ya no es posible", ha advertido Gutiérrez en declaraciones a los periodistas, para quien la situación en Cataluña requiere ya decisiones que permitan salvaguardar la democracia.

El secretario general del grupo parlamentario de Cs ha insistido en que hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución, de suspensión de la autonomía, para convocar elecciones autonómicas "de verdad", "con todas las garantías", y ha rechazado la mediación internacional demandada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Según ha dicho, la comunidad internacional ha sido "suficientemente clara" sobre lo que está ocurriendo en Cataluña, que "no es ni siquiera un conflicto interno que tenga que ver con representatividades".

"Esto tiene que ver con unos grupos políticos y un presidente de una autonomía que se ha puesto al margen de la ley" y frente al que "no cabe más que la aplicación del Estado de derecho", ha recalcado.

El dirigente de Cs ha denunciado las condiciones de "acoso" en las que están trabajando estos días en Cataluña tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como los periodistas.

Ha pedido al Ministerio del Interior que garantice que puedan desarrollar su labor con seguridad y dignidad, así como que les proteja en sus períodos de descanso.

Sobre las posibles sanciones a los diputados de ERC y PEdCAT por ausentarse de los plenos, ha indicado que lo estudiarán con otros grupos parlamentarios y ha subrayado que el Parlamento "no es un sitio para hacer circo".

"A nadie le ponen una pistola en la cabeza para ser diputado; si no quieren serlo que no lo sean, lo digan y no estén", ha recalcado el dirigente de Cs, que ha incidido en que "si uno se presenta es para ser responsable".