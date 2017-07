Cs: La ley del Referéndum es una chapuza de fin de curso antes de los comicios

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlament, Fernando de Páramo, ha considerado hoy que la futura Ley del Referéndum es la "chapuza de fin de curso" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, antes de nuevas elecciones, y ha augurado que los días 1 y 2 de octubre "serán un día más".

En rueda de prensa en el Parlament, De Páramo ha valorado así la futura Ley del Referéndum de Autodeterminación presentada ayer por los grupos independentistas y por el Govern en sendos actos, y con la que pretenden dar amparo legal al referéndum previsto para el 1 de octubre.

Para el portavoz adjunto de Ciudadanos, la futura norma es una "nueva" y "última chapuza del trabajo de fin de curso" del presidente catalán, ante el final de la legislatura y la proximidad de nuevas elecciones autonómicas, en las que ve al PDeCAT, no solo en "descomposición", sino también en "peligro de extinción".

"Este gobierno está a final de curso, son los últimos días de Puigdemont al frente del ejecutivo catalán y de este fracaso del 9N bis", ha pronosticado de Páramo, quien ha urgido por ello al presidente de la Generalitat a convocar elecciones autonómicas.

Con todo, De Páramo no ha querido entrar a valorar el contenido de "esta no ley", ni avanzar si su grupo participará en el debate parlamentario cuando Junts pel Sí y la CUP lleven su proposición de ley a la cámara catalana, puesto que todavía no han tomado ninguna decisión.

El también secretario de Comunicación de Ciudadanos ha insistido en que no se celebrará el referéndum previsto para el 1 de octubre y, en este contexto, ha pronosticado que ese día y el 2 de octubre "serán un día más" en Cataluña.

No obstante, ha hecho un llamamiento a las formaciones independentistas a la "máxima responsabilidad" y al "sentido común" tras esa fecha, como hará Ciudadanos.