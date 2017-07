Cs advierte de nuevo al Gobierno: sin bajada de impuestos no apoyará el techo de gasto

En rueda de prensa tras la Ejecutiva Permanente, Villegas se ha mostrado abierto a negociar el mecanismo por el cual se bajen los impuestos a partir de 2018, pero ha recalcado que sin el compromiso del Gobierno Ciudadanos dirá 'no' al techo de gasto.

Esta legislación se votará en el Congreso la semana que viene, después de que este lunes el Consejo de Ministros apruebe tanto el techo de gasto como el reparto de los objetivos de déficit y de deuda de las diferentes administraciones .

"No tenemos oferta del Gobierno, si hay alguna novedad positiva votaremos a favor. Si no hay compromiso votaremos en contra", ha subrayado, afirmando que el PP "tendrá que buscar otros aliados" para aprobar la regla de gasto.

Ha reconocido que no ha habido más reuniones desde la semana pasada y no hay mas previstas. "Dijimos que si pensaban rectificar su respuesta, si pensaban comprometerse con la bajada de IRPF para 2018, que nos llamaran", ha dicho Villegas en relación con el último encuentro con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

"A día de hoy no nos han llamado", ha indicado, añadiendo que "no habrá falta más reuniones si no piensan hacerlo (comprometerse con la bajada de impuestos". Según el secretario general, en la reunión con Montoro dejaron clara su posición y amenazaron con que si no había reducción de impuesta, su postura "iba a ser un 'no al techo".

"Estamos creciendo por encima de las previsiones del Gobierno, por lo tanto no hay excusas. Si estamos creciendo es hora de empezar a devolver los sacrificios y empezar con la rebaja de impuestos", ha reclamado Villegas, quien ha criticado los planteamientos "electoralistas" de Montoro, que se "guarda las bajadas para cuando vengas las elecciones".

BUSCAR FÓRMULAS

Si bien, Villegas ha asegurado que Ciudadanos esperará a septiembre para debatir cómo implementar la bajada tributaria siempre y cuando cuente con el compromiso del Gobierno. Y se ha mostrado flexible a la hora de buscar distintas fórmulas para que los españoles "tengan mas dinero en el bolsillo", entendiendo que "hay espacio" para implementar una bajada en el IRPF que sitúa en la horquilla entre 2.000 y 3.000 millones.

En esta línea, ha recordado que en el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos ya se comprometieron 2.000 millones para establecer un complemento salarial, "que van a ir vía Europa", - financiados gracias a fondos públicos europeos en el marco del Fondo de Garantía Juvenil - o 1.500 millones de lucha la pobreza que pueden "ir vía deducciones".

"Hay margen y se podría aprovechar", ha asegurado, reiterando que el objetivo de la formación 'naranja' es que las bajadas se decidan "ya" para que en 2018 se "alive el bolsillo de los españoles, que no pueden esperar".

EL PSOE SABRÁ LO QUE HACE

Preguntado por la posición del PSOE, que en su Ejecutiva de este lunes ha oficializado su 'no' al techo de gasto propuesto por Moncloa, Villegas se ha mostrado crítico y ha dudado de la utilidad de la posición socialista.

"El PSOE tendrá que decidir su voto, lo que es útil para los españoles es pedir condiciones y condicionar el voto a esas exigencias", ha subrayado el secretario general 'naranja'. "Decir 'no' de entrada no revierte en nada positivo, nuestra estrategia es la de la política útil", ha añadido.