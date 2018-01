Cs aplaude la "lógica" del TC, que impide un circo "en honor" de Puigdemont

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha celebrado la resolución "lógica" del Tribunal Constitucional que impide la investidura no presencial de Carles Puigdemont y ha subrayado que "no valen" ni investiduras por plasma ni querer organizar en el Parlament "un circo en su honor".

"Si quiere ser investido, tendrá que venir a España, porque no vale no querer dar la cara", ha insistido Villegas en una rueda de prensa en la sede de Alcalá sin entrar a analizar la "estrategia" de Puigdemont, que ahora parece inclinado a no solicitar el permiso judicial para acudir mañana a la sesión de investidura.

Puigdemont, ha dicho el "número dos" del partido naranja, tendrá que ser el primero "en dignificar" el Parlament en lugar de "secuestrarlo" para ponerlo a "los pies" de los independentistas.

Ciudadanos, ha defendido, no va a colaborar en esa estrategia y permanecerá "vigilante" para que los separatistas no vuelvan a "retorcer" la ley.

Del fallo del Constitucional, que, según ha dicho, actuó con total independencia, ha resaltado que, si bien no se ajusta a lo que el Gobierno pedía "exactamente", es una resolución "lógica" desde el punto de vista jurídico a la problemática que se planteaba y da la razón al Ejecutivo en cuanto a que Puigdemont no puede ser presidente de la Generalitat si no pasa por los procedimientos derivados de "sus hechos".

Sí ha cuestionado Villegas la forma en la que el Ejecutivo ha argumentado el recurso, ya que quizá, ha opinado, no estaba formulado "con la corrección que debería corresponder a un gobierno".

También ha hablado de los reproches que el PP le sigue haciendo a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por no dar el paso de presentarse a su investidura, insistiendo en que a día de hoy "hay más noes que síes" contra ella.