Cs defiende la atribución del Gobierno para vetar iniciativas de la oposición

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha defendido hoy la atribución constitucional del Ejecutivo para vetar las proposiciones de la oposición que alteran los presupuestos y ha tildado de "demagógico" que el PSOE recurra al Constitucional cuando usó esa potestad en el Gobierno.

Girauta, en rueda de prensa en el Congreso, se refería así al recurso que el grupo socialista ha presentado hoy ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Congreso de no tramitar una proposición de ley que hubiera evitado que dos hermanas de Soria que vivían en la misma residencia se tuvieran que separar para no perder una de ellas su pensión no contributiva de 400 euros.

Según el portavoz de Ciudadanos, la Mesa del Congreso, en la que su Cs tiene dos representantes, no puede negar al Gobierno su atribución para vetar las iniciativas que suponen una alteración presupuestaria, ya sea en las cuentas del año en curso o de años siguientes.

Además, recuerda que esa facultad del Gobierno es la que establece la Constitución y que en Ciudadanos se van "a dormir más tranquilos" cumpliendo el criterio constitucional "aunque tenga su coste".

Girauta no entiende que otros partidos como el PSOE "se pongan demagógicos" cuando estando en el Gobierno también vetó en numerosas ocasiones iniciativas de la oposición.