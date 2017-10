Cs intentó convencer al Gobierno hasta el último minuto para que el Consejo de Ministros activara hoy el 155

Este precepto constitucional se puede aplicar si una comunidad no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen o actúa de forma "que atente gravemente al interés general de España". Pero para activarlo es necesario que antes el Gobierno requiera al presidente de la comunidad en cuestión que cumpla la ley.

Ya en el caso de que este apercibimiento no cause efectos y el mandatario autonómico no cambie de actitud, el Gobierno, previo acuerdo de la mayoría absoluta del Senado (que el PP alcanza en solitario), podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a esa comunidad "al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

MEJOR LIDERAR QUE REZAR

En rueda de prensa en el Congreso, Villegas ha señalado que el Gobierno debe tomar ya el liderazgo y la iniciativa para dar una solución democrática a la crisis abierta en Cataluña y "no dejarse arrastrar por los acontecimientos". "Es mejor liderar que rezar para que haya división entre los separatista o declaración unilateral de independencia", ha apostillado.

La salida al conflicto catalán, según vienen insistiendo los de Albert Rivera, pasa por la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, que suspendería determinadas competencias de Cataluña, y por la convocatoria de unas elecciones en esa comunidad. A su juicio, el Gobierno tiene que dar una solución "que garantice la democracia y la seguridad de los catalanes".

"Y ya que (el presidente catalán, Carles) Puigdemont no se atreve a poner urnas porque le tiene miedo a la democrcia y a que los catalanes voten en libertad y con garantías, que sea el Gobierno el que aplique el 155", ha insistido.

El diputado catalán sostiene que si el Ejecutivo no lo hace antes de la declaración unilateral de independencia, que podría llegar el martes tras la declaración del "trilero" de Puigdemont ante el Parlament, se entraría en "un terreno desconocido".

SE HA PERDIDO UNA OPORTUNIDAD

En todo caso, Villegas ha lamentado que el Gobierno no haya atendido los requerimientos de Ciudadanos y haya perdido una "oportunidad". El dirigente naranja no ha especificado cuál ha sido el formato de la conversación con el Gobierno ni los interlocutores.

Durante su comparecencia, el 'número dos' de Ciudadanos ha confirmado la participación de su partido en la manifestación contra la secesión en Cataluña convocada para el próximo domingo en Barcelona, una acto que espera que sea "multitudinario" porque hay "muchas cosas" que defender: "la democracia y a aquéllos que están dando la cara por todos los catalanes".

"Esa manifestación es una gran oportunidad para que todos los demócratas nos rebelemos contra esos golpistas" que están "acosando al disidente", como se ha evidenciado con la pintada con amenazas de muerte contra el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que se ha visto este viernes en Cataluña.