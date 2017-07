C's critica las ensoñaciones de la Generalitat: nos tratan como si fuéramos una colonia que nos tenemos que liberar

A juicio de Villegas los últimos documentos que se han conocido sobre las leyes de desconexión de Cataluña responden más a "los sueños de algunos que a la realidad catalana". Y preguntado si la Generalitat va en serio en su desafío independentista, ha reconocido que "van en serio, pero en un viaje a ninguna parte". "No hay ninguna posibilidad legal, ni tienen el apoyo mayoritario de la sociedad de Cataluña", ha reiterado.

En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva Permanente de Ciudadanos, ha apuntado a que unas elecciones autonómicas llevarán a la liberación de Cataluña del proceso "a ninguna parte" en el que está sumido. "La única salida es convocar elecciones autonómicas, y que dejen de hacer el ridículo. Ciudadanos ofrecerá un nuevo proyecto para Cataluña, no basado en fantasías de dirigentes sino en solucionar los problemas de los catalanes", ha espetado.

Para Villegas los comicios pondrán sobre la mesa dos opciones: continuar con el proceso "agotado" de Oriol Junqueras u optar por el cambio que representa Inés Arrimadas. Y ha apuntando que los partidos con representación en el Parlament tendrán también que elegir. "Los partidos que no quieren que no se rompa la nación española tendrán que decidir si apoyan a Junqueras o a Arrimadas", ha señalado.

En respuesta a una pregunta sobre una posible alianza en Cataluña entre los partidos constitucionales, Villegas ha evitado valorar ese escenario asegurando que Ciudadanos tras las hipotéticas elecciones "tendrá que trabajar" para que "ningún voto no separatista dé apoyo a Junqueras".

CRISIS INTERNA EN CANTABRIA

Con respecto a la crisis interna en Cantabria, donde un diputado en el Parlamento autonómico y dos concejales del Ayuntamiento de Santander han dejado la formación 'naranja' manteniendo su acta de diputado, Villegas ha defendido el proceso de expansión del partido por el cual ha pasado de "tres a 1.500 concejales" aunque ha apuntado a que hay capacidad de mejora.

"Estar presente en la mayoría de parlamentos fue un buen trabajo pero con estas estructuras podemos hacerlo mejor", ha afirmado, después de que el pasado viernes los hasta entonces representantes de Ciudadanos anunciaran en rueda de prensa su marcha. En el acto se vivió una discusión con otro afiliado, que acabó con la presencia policial.

Según Villegas, la marcha de estos cargos no tiene que ver con "ideario" sino "con un cambio de portavoz que no ha sido aceptado por algún cargo publico". "Cuando se nombra a un cargo a no todo el mundo le puede gustar", ha señalado, apuntado a que aquellos que no estén de acuerdo tienen dos opciones "criticarlo e ir a los mecanismos del partido" o "puede irse".

Pero, ha puntualizado, "devolviendo el acta que ganó en las listas de un partido". "Sabemos cual es la legalidad de las actas", ha afirmado Villegas, que son personales y solo las recuperaría el partido si éstos renuncian. Por ello, ha señalado que el partido "hará presión política" para que devuelvan el acta "a los votantes".