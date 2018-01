Cs no entiende que Rajoy desconozca su deber a velar por la igualdad salarial

El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha dicho no ve ninguna explicación a que Mariano Rajoy no sepa que es una obligación de los poderes públicos velar por la igualdad de los salarios, aunque no excluye la posibilidad de que el presidente del Gobierno "no entienda" qué es la brecha salarial.

Girauta, en una rueda de prensa en el Congreso se ha referido a las declaraciones de ayer del presidente, en las que descartaba obligar por ley a las empresas privadas a llevar a cabo la equiparación de sueldos entre hombres y mujeres.

Rajoy, ha subrayado, debería saber que la igualdad de los sueldos está recogida en la legislación española, por ejemplo, en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores.

Siguiendo con la cuestión de la brecha salarial, Girauta ha dado cuenta de varias iniciativas de su grupo que han hecho más hincapié en la conciliación, pero que están igualmente relacionadas con la igualdad en el empleo y la calidad del trabajo, ha explicado.

Ha aprovechado para destacar que si bien España está generando empleo, éste es "muy precario".

Los salarios, ha argumentado, son muy bajos. "no aportan nada" a la recaudación, contribuyen "muy poco" a garantizar las pensiones y el sistema de bienestar social y supone, además, "un derroche" de potencial humano.

Por eso, ha recordado que Cs apuesta por una reforma amplia del mercado de trabajo y una "revolución educativa" para relacionar el mundo educativo con la empresa.

Sobre si su partido apoyará la huelga feminista convocada para el 8 de marzo, ha respondido únicamente: "Sospecho que no vamos a estar".

Por otro lado, Girauta ha dicho no dudar de la "capacidad jurídica" de la catedrática María Elósegui Ichaso, nueva jueza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero ve "lamentable" que haya asegurado que la homosexualidad puede generar patologías psiquiátricas y psicológicas.

Considera "peligroso" que un juez tenga este tipo de opiniones, recalcando, en todo caso, que Ciudadanos no votó a Elósegui sino a José Martín y Pérez de Nanclares, que contaba con el aval de los expertos.