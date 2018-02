Cs vincula la investigación de sus cuentas a que el PP busca defender "como gato panza arriba" su hegemonía política

Ciudadanos ha mostrado tranquilidad ante las próximas sesiones centradas en sus cuentas de la comisión de investigación de la financiación de los partidos en el Senado y considera que el PP está "como gato panza arriba" tratando de defender su dominio frente al auge de Ciudadanos en las encuestas.

Según explica a Europa Press el portavoz de Ciudadanos en la Cámara Alta, Xavier Alegre, el PP actúa en solitario en la comisión apoyándose en su mayoría en el Senado, impulsando esta estrategia porque ve amenazada su "hegemonía" en "el sector más centrista" de su discurso por parte del partido de Albert Rivera.

Este jueves la Mesa de la comisión de investigación marcará el calendario para nuevas sesiones, que tal como informó el PP estarán centradas los próximos días 15 y 22 en el partido 'naranja'. Las sesiones llegan a raíz de que el Tribunal de Cuentas detectara ciertas irregularidades en sus finanzas, aunque Alegre alega que todo se debe a "errores contables".

"Nos parece bastante infantil la contraprogramación que están haciendo, es intentar establecer una cortina de humo con respecto al verdadero problema: el caso Gürtel, la financiación del PP valenciano, la trama Púnica y la Lezo...", enumera el senador catalán.

"Son demasiados casos y eso es difícil de tapar. Si ese es el mecanismo allá ellos, creo que les falla la estrategia. Intentar manchar el nombre de los demás para intentar diluir su responsabilidad no es un buen ejercicio", lamenta Alegre.

COMPARECENCIA DEL SENADOR CRISOL

En la lista de comparecencias que estudiará la comisión se encuentra el senador de Ciudadanos Luis Crisol, algo que relativiza su compañero de escaño al entender que su comparecencia no va a tener recorrido.

Alegre sugiere que Crisol podría ser interrogado por pequeña empresa de 'merchandising' que poseía y que hace cuatro años realizó elementos de publicidad para el partido en la Comunidad Valenciana, si bien defiende que esta actividad está "facturada y declarada". "No tiene mayor recorrido", recalca, y reafirma que no participarán en la estrategia "mezquina" de los 'populares'.

Crisol no le da importancia a tener que comparecer ante la comisión, aunque desde la formación 'naranja' sí afean que en la lista de comparecientes diseñada por el PP se encuentre la hija pequeña de Crisol, alguien que "no tiene nada que ver con la política" y que era la administrativa de la empresa, que "es muy local de Alicante".

Preguntado por la posibilidad de que el PP de un paso más y llame a declarar a dirigentes de la cúpula de Ciudadanos o al propio Albert Rivera, el portavoz en la Cámara Alta explica que ellos no van a alterarse y el propio líder de la formación iría a declarar.

Sobre las irregularidades destapadas por el Tribunal de Cuentas en su informe del pasado mes de diciembre, Alegre reconoce que por falta de experiencia han podido cometer "errores contables". No obstante, reivindica que "cada vez" que el órgano fiscalizador ha detectado algo, el partido lo ha solucionado al año siguiente.

Y achaca a ese proceso de aprendizaje como organización política las fallas detectadas por el Tribunal. "No ha encontrado ningún elemento de difícil justificación", apunta, "no utilizamos dinero que no fuera nuestro", concluye.